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Ураган "Ірма" вщент знищив острів в Карибському морі, - ФОТО

Всіх жителів острова можуть евакуювати
У Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.
Ураган "Ірма" вщент знищив острів в Карибському морі, - ФОТО Фото: twitter.com/NEWeatherWx

За словами прем'єр-міністра острівної держави Антигуа і Барбуда Гастона Брауна, люди навряд чи зможуть найближчим часом проживати на острові через тотальне руйнування і "абсолютне спустошення". Знищено понад 95% будівель, повідомляє Reuters.

"На відновлення підуть роки", - сказав він. Чиновник підтвердив, що ураган забрав щонайменше одне життя на острові, а вчора, 6 вересня, щонайменше семеро людей загинули на заморських територіях Франції.


Фото: twitter.com/NEWeatherWx

Якщо збудуться прогнози метеорологів і на вихідних близько Барбуди пройде ще один шторм під назвою "Хосе", то всіх жителів острова доведеться евакуювати.

Точного шляху урагану метеорологи поки не можуть передбачити, але передбачається, що до суботи він досягне півдня Флориди. У цьому штаті, як і в Пуерто-Ріко, оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

Як повідомляв iPress.uaураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

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07 09 2017 08:40
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