Через ураган "Ірма" у Флориді ввели надзвичайний стан

За останніми даними, швидкість урагану може досягати 280 кілометрів на годину

Влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

За останніми даними, швидкість урагану може досягати 280 кілометрів на годину.

Влада США попереджає про можливі "катастрофічні" наслідки, у тому числі падіння дерев, відключення електроенергії та водопостачання. Про це повідомляє CNBC.

Зараз "Ірма" наближається до Южно-Антильських островів. Ураган також загрожує жителям Куби, Домініканської республіки, Гаїті та Багамських островів.

Як повідомляв iPress.ua, ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

Дослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані. Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди.