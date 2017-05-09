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Через ураган "Ірма" у Флориді ввели надзвичайний стан

За останніми даними, швидкість урагану може досягати 280 кілометрів на годину
Влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.
Через ураган "Ірма" у Флориді ввели надзвичайний стан Фото: Getty Images

За останніми даними, швидкість урагану може досягати 280 кілометрів на годину.

Влада США попереджає про можливі "катастрофічні" наслідки, у тому числі падіння дерев, відключення електроенергії та водопостачання. Про це повідомляє CNBC.

Зараз "Ірма" наближається до Южно-Антильських островів. Ураган також загрожує жителям Куби, Домініканської республіки, Гаїті та Багамських островів.

Як повідомляв iPress.uaураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

Дослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані. Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди.

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05 09 2017 15:54
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