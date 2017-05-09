Через ураган "Ірма" у Флориді ввели надзвичайний стан
За останніми даними, швидкість урагану може досягати 280 кілометрів на годину.
Влада США попереджає про можливі "катастрофічні" наслідки, у тому числі падіння дерев, відключення електроенергії та водопостачання. Про це повідомляє CNBC.
Зараз "Ірма" наближається до Южно-Антильських островів. Ураган також загрожує жителям Куби, Домініканської республіки, Гаїті та Багамських островів.
Як повідомляв iPress.ua, ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.
Дослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані. Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди.
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