CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дослідницький літак пролетів через ураган Ірма, - ВІДЕО
Сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди
Фото: скріншот
Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди.
Як повідомляв iPress.ua, ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.
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Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.
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05 09 2017 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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