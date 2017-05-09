Дослідницький літак пролетів через ураган Ірма, - ВІДЕО Сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди

Дослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані.

Фото: скріншот

Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди. Як повідомляв iPress.ua, ураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів. Читайте також: Журналіст CNN в прямому ефірі врятував чоловіка під час повені Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію