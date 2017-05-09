Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дослідницький літак пролетів через ураган Ірма, - ВІДЕО

Сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди
Дослідницький літак американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень пролетів через ураган Ірма в Атлантичному океані.
Дослідницький літак пролетів через ураган Ірма, - ВІДЕО Фото: скріншот

Очікується, що цей сильний шторм пройде через декілька карибських островів і досягне американської Флориди.

Як повідомляв iPress.uaураган Ірма сформувався і поступово посилюється над Атлантичним океаном та може досягнути східної частини Сполучених Штатів.

Читайте також: Журналіст CNN в прямому ефірі врятував чоловіка під час повені

Нагадаємо, що збитки від урагану "Гарві" оцінюють у $125 млрд.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 11:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.