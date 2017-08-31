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Журналіст CNN в прямому ефірі врятував чоловіка під час повені

Працівник каналу зізнався, що не було часу телефонувати 911
Журналіст американського телеканалу CNN в прямому ефірі врятував чоловіка з автомобіля під час повені.
Журналіст CNN в прямому ефірі врятував чоловіка під час повені Фото: скріншот

Команда телеканалу CNN робила пряме включення з міста, яке постраждало від повені, що виникла внаслідок урагану "Гарві".

Дрю Гріффін розповідав студії про поширення повені, коли журналісти помітили пікап на залитій водою дорозі, який раптово почав тонути. Машину підхопив потік води й Дрю Гріффін гукнув водієві, аби той вибирався з салону.

"Не було часу дзвонити 911. Його просто зносило вниз течією", - розповів потім Дрю Гріффін. Команда CNN швидко знайшла мотузку й врятувала водія із тонучого автомобіля.

Не зважаючи на шок, водій подякував журналістам CNN за свій порятунок.

Як повідомляв iPress.ua, у Техасі ураган "Гарві" спричинив повінь, повалив десятки дерев та зруйнував будинки й машини.

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31 08 2017 11:35
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