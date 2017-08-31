На хімзаводі в Х'юстоні, де верує ураган "Гарві", прогриміли вибухи

На заводі не працюють холодильні камери, в яких зберігаються хімікати

На хімічному заводі в американському Х'юстоні, де ураган "Гарві" спричинив повінь, лунають вибухи і видно чорний дим.

Цю інформацію підтвердили в компанії Arkema, якій належить завод, інформує Bloomberg та Fox News.

Завод розташовано за 25 миль від міста. Напередодні жителів передмістя Х'юстона поблизу заводу евакуювали через загрозу вибуху. За словами представників заводу, вибуху там "неможливо запобігти".

Х'юстон і околиці міста сильно постраждали від урагану "Гарві", який пройшов у США 26-27 серпня. Через сильні зливи в місті за кілька днів випала майже річна норма опадів.

У неділю, 27 серпня, на хімзаводі Arkema через повінь відключилася електрика. Через це там не працюють холодильні камери, в яких зберігаються хімікати. Через зміну температури, як вказує Fox News, частина речовин може вибухнути.

Раніше одного із співробітників заводу госпіталізували через отруєння випарами. Ще дев'ять осіб звернулися до лікарів для запобіжного заходу.