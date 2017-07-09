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Через ураган "Ірма" загинули вже десять осіб

Найбільше жертв зафіксовано на французькій частині острова Сен-Мартен
Кількість загиблих внаслідок урагану "Ірма", руйнівна сила якого досягла кількох островів у Карибському морі, зросла до десяти осіб.
Через ураган "Ірма" загинули вже десять осіб Фото: twitter.com/NEWeatherWx

Як повідомляє "Радіо Свобода", на французькій частині острова Сен-Мартен жертвами урагану стали щонайменше вісім осіб. Очікується, що кількість загиблих може зрости.

Влада острівної країни Антигуа і Барбуда повідомила, що острів Барбуда "зруйнований", а майже половина його приблизно 1400 мешканців залишилися без домівок.

Наразі ураган Ірма, якому надали максимальну категорію небезпеки, з шаленою швидкістю рухається у бік Гаїті і Домініканської республіки. За попередніми підрахунками, 10 вересня ураган досягне берегів американського штату Флорида.

Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.

Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.

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07 09 2017 18:55
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