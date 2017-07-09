Через ураган "Ірма" загинули вже десять осіб
Як повідомляє "Радіо Свобода", на французькій частині острова Сен-Мартен жертвами урагану стали щонайменше вісім осіб. Очікується, що кількість загиблих може зрости.
Влада острівної країни Антигуа і Барбуда повідомила, що острів Барбуда "зруйнований", а майже половина його приблизно 1400 мешканців залишилися без домівок.
Наразі ураган Ірма, якому надали максимальну категорію небезпеки, з шаленою швидкістю рухається у бік Гаїті і Домініканської республіки. За попередніми підрахунками, 10 вересня ураган досягне берегів американського штату Флорида.
Нагадаємо, у Карибському морі ураган п'ятої категорії "Ірма" приніс повне спустошення на острів Барбуда: знесені житла, перекинута комунікаційна вежа і вирвані з коренем дерева.
Раніше влада американського штату Флориди вслід за Пуерто-Рико оголосила надзвичайне положення з-за урагану "Ірма", яка підсилювалася до вищої, п'ятої категорії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа