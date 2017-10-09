В результаті землетрусу в Мексиці загинули вже 65 осіб

Це найпотужніший землетрус на планеті з вересня 2015 року

Кількість жертв найпотужнішого землетрусу в Мексиці за останні сто років зросла до 65.

Рятувальники продовжують шукати тих, що вижили під завалами, пише ВВС.

Землетрус магнітудою 8,1 стався в ніч на п'ятницю.

Щонайменше 200 людей отримали різні травми. Президент країни Енріке Пенья-Ньєто оголосив день жалоби за загиблими.

Зусилля рятувальників зараз зосереджені на штатах Табаско, Оахака і Чьяпас, які найбільше постраждали від землетрусу.

В місто Оахака відправили гуманітарну допомогу, а також поліцейських із собаками.

Це найпотужніший землетрус на планеті з вересня 2015 року, однак завдяки тому, що епіцентр заліг за 70 км від поверхні землі, він відчувався менше, ніж міг би.

Щонайменше 37 людей загинули в місті Хучитан. Мерія і безліч інших будівель виявилися майже повністю зруйнованими.

Землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень наразі невідомий.

Крім того, щонайменше одна людина загинула в Гватемалі в результаті землетрусу.

Перший поштовх стався о 23:50 у четвер за місцевим часом (04:50 за Гринвічем у п'ятницю) і відчувався в радіусі декількох сотень кілометрів, зокрема в столиці країни Мехіко. Будівлі хиталися, і люди в паніці вибігали на вулицю. Поштовхи тривали протягом майже хвилини.

Відразу після землетрусу Тихоокеанський центр попередження цунамі оголосив, що на південне узбережжя Мексики ринуть хвилі висотою понад три метри. Під загрозою цунамі перебували також узбережжя Сальвадору, Гондурасу та Коста-Ріки. Проте згодом було оголошено, що хвилі, які досягнуть берегів Мексики, не будуть перевищувати 70 см.

За магнітуди 8,1 нинішні поштовхи перевершили землетрус 1985 року неподалік від Мехіко, жертвами якого стали тисячі людей.

Імовірно, кількість загиблих цього разу нижча, оскільки землетрус торкнувся менш населених районів країни.