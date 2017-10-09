Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В результаті землетрусу в Мексиці загинули вже 65 осіб

Це найпотужніший землетрус на планеті з вересня 2015 року
Кількість жертв найпотужнішого землетрусу в Мексиці за останні сто років зросла до 65.
В результаті землетрусу в Мексиці загинули вже 65 осіб Фото: reuters.com

Рятувальники продовжують шукати тих, що вижили під завалами, пише ВВС.

Землетрус магнітудою 8,1 стався в ніч на п'ятницю.

Щонайменше 200 людей отримали різні травми. Президент країни Енріке Пенья-Ньєто оголосив день жалоби за загиблими.

Зусилля рятувальників зараз зосереджені на штатах Табаско, Оахака і Чьяпас, які найбільше постраждали від землетрусу.

В місто Оахака відправили гуманітарну допомогу, а також поліцейських із собаками.

Це найпотужніший землетрус на планеті з вересня 2015 року, однак завдяки тому, що епіцентр заліг за 70 км від поверхні землі, він відчувався менше, ніж міг би.

Щонайменше 37 людей загинули в місті Хучитан. Мерія і безліч інших будівель виявилися майже повністю зруйнованими.

Землетрус завдав шкоди найбіднішому і найменш розвиненому району Мексики, і реальний масштаб пошкоджень наразі невідомий.

Крім того, щонайменше одна людина загинула в Гватемалі в результаті землетрусу.

Перший поштовх стався о 23:50 у четвер за місцевим часом (04:50 за Гринвічем у п'ятницю) і відчувався в радіусі декількох сотень кілометрів, зокрема в столиці країни Мехіко. Будівлі хиталися, і люди в паніці вибігали на вулицю. Поштовхи тривали протягом майже хвилини.

Відразу після землетрусу Тихоокеанський центр попередження цунамі оголосив, що на південне узбережжя Мексики ринуть хвилі висотою понад три метри. Під загрозою цунамі перебували також узбережжя Сальвадору, Гондурасу та Коста-Ріки. Проте згодом було оголошено, що хвилі, які досягнуть берегів Мексики, не будуть перевищувати 70 см.

За магнітуди 8,1 нинішні поштовхи перевершили землетрус 1985 року неподалік від Мехіко, жертвами якого стали тисячі людей.

Імовірно, кількість загиблих цього разу нижча, оскільки землетрус торкнувся менш населених районів країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2017 12:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.