Ураган "Ірма" добрався до території Флориди

Основний удар на себе прийме місто Сент-Пітерсберг

Під удар найпотужнішого за останні роки атлантичного буревію "Ірма" потрапив південь штату Флорида - острова архіпелагу Флорида-Кіс, а також населені пункти в районі затоки Тампа.

Через негоду на одному з островів Флорида-Кіс в аварії за участю пікапа загинув чоловік, пише Reuters.

Його вважають першою жертвою "Ірми" на території США. Варто зауважити, що мешканцям архіпелагу наказали евакуюватися ще близько тижня тому.

Сьогодні по обіді місцева енергетична компанія повідомила, що число домогосподарств, які залишилися без світла, перевищило мільйон.

Основний удар на себе прийме місто Сент-Пітерсберг.

Упродовж останніх кількох днів ураган "Ірма" значною мірою зруйнував інфраструктуру низки островів у Карибському морі. Кількість смертей унаслідок урагану, за останніми повідомленнями ЗМІ, оцінюють у щонайменше 24 осіб. Зараз ураган направляється до Сполучених Штатів.

Вчора ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.

Також стихійне лихо очікують біля берегів Сполучених Штатів. Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про повну готовність Служби берегової охорони і інших федеральних відомств до удару урагану "Ірма".

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.