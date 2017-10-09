Трамп запевнив, що США підготувались до урагану "Ірма"
"Берегова охорона США, FEMA і все сміливі співробітники федеральних відомств готові. Ураган Ірма вже на підході. Благослови вас всіх Бог!", - написав президент США у своєму Twitter.
The U.S. Coast Guard, FEMA and all Federal and State brave people are ready. Here comes Irma. God bless everyone!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 вересня 2017 р.
Упродовж останніх кількох днів ураган "Ірма" значною мірою зруйнував інфраструктуру низки островів у Карибському морі. Кількість смертей унаслідок урагану, за останніми повідомленнями ЗМІ, оцінюють у щонайменше 24 осіб. Зараз ураган направляється до Сполучених Штатів.
Вчора ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.
Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.
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