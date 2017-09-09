Очікується, що ураган досягне узбережжя США зранку в неділю, 10 вересня, за місцевим часом

Ураган "Ірма" вдарив по Кубі сильним вітром і дощем після того, як спустошив декілька Карибських островів.

Згідно з поширеними в суботу, 9 вересня, повідомленнями державних ЗМІ, у центральній частині острова місцями було зафіксовано швидкість вітру в 256 км за годину, пише DW з посиланням на AFP.

Повідомляється про значні руйнування у різних регіонах країни. Зв'язок з багатьма з них втрачено. Поки що інформації про жертв буревію не надходило. Через наближення урагану влада Куби евакуювала близько одного мільйона людей, зокрема майже 10 тис. туристів-іноземців.

Тим часом ураган "Ірма", що після Куби прямує до Флориди, дещо втратив у силі. Експерти Центру дослідження ураганів у Маямі опустили рівень потужності буревію до третьої категорії за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Утім, буревій і досі лишається вкрай небезпечним. Крім того, фахівці попереджають, що потужність "Ірми" може знову зрости, поки буревій досягне узбережжя Флориди.

Влада Флориди закликала до негайної евакуації вже 6,3 млн осіб, що на майже 700 тис. більше, ніж раніше, повідомив губернатор штату Рік Скотт. Таким чином загальна кількість громадян, яких зачепила евакуація, перевищила чверть населення Флориди. Очікується, що ураган досягне узбережжя США зранку в неділю, 10 вересня, за місцевим часом. Евакуацію ускладнюють великі затори на дорогах та брак пального на автозаправках.

Через наближення урагану поліція та служби безпеки евакуювали також 460 в'язнів, котрі відбували покарання в пенітенціарних закладах, розташованих на островах поблизу Флориди.

Упродовж останніх кількох днів ураган "Ірма" значною мірою зруйнував інфраструктуру низки островів у Карибському морі. Кількість смертей унаслідок урагану, за останніми повідомленнями ЗМІ, оцінюють у щонайменше 24 осіб.

Незадовго до "Ірми" штати Техас і Луїзіана постраждали від наслідків іншого урагану – "Харві", якому було присвоєно четверту категорію. "Харві" завдав шкоди на рекордну суму до 180 млрд доларів США та призвів до близько 60 смертей.