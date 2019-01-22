ДТП у Харкові: Поліція знайшла нарколога у справі Зайцевої

Правоохоронці розшукали лікаря-нарколога Олену Федірко, свідка у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Харкові, фігурантом якої є Олена Зайцева.

22 січня нарколог має свідчити у суді, повідомляє UA: Харків з посиланням на слідчого у справі Ігоря Волкова.

"Всі заходи для встановлення її місцезнаходження здійснені, і вона сьогодні має з’явитися у суді. Це добровільно, звісно. Вона ж свідок, не підозрювана, з'явиться добровільно", - розповів Волков.

Повідомляється, що чергове засідання у справі про ДТП на Сумській у Харкові призначено на 22 січня о 14.00.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg і Lexus. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де збив 11 пішоходів, з них 5 загинули на місці і ще одна жінка померла в лікарні. За кермом Lexus була 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева.

Автомобілем Volkswagen Touareg керував 49-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Спочатку він проходив у справі як свідок. На початку листопада йому повідомили про підозру в порушенні ч. 3 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох громадян"). За цією ж статтею обвинувачують і Зайцеву. Обом загрожує до десяти років позбавлення волі.

Додамо, що під час засідання Київського районного суду Харкова було оголошено, що повторна експертиза не встановила, чи була під дією алкоголю або наркотичних засобів Олена Зайцева.