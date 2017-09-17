Гроза в Румунії забрала життя п'яти людей, 48 постраждали, – ВІДЕО ОНОВЛЕНО

Про це повідомляє "Укрінформ".

Інформацію підтвердила прес-секретар Інспекторату з надзвичайних ситуацій повіту Тіміш Олена Магіра.

"При повітовому Управлінні МВС створено кризовий штаб для усунення наслідків стихійного лиха. У нас у бюджеті передбачено кошти для надання допомоги постраждалим у результаті стихії населеним пунктам", – повідомив прем'єр-міністр Румунії Міхай Тудосе.

Співчуття родичам загиблих під час стихії передав і президент Румунії Клаус Йоганніс, який знаходиться у США.

Як повідомив мер міста Тімішоара Ніколае Робу, місто ще не знало таких катастрофічних природних катаклізмів. Швидкість вітру під час грози сягала 100 кілометрів за годину.

Оновлення. Як повідомляє "Укрінформ", кількість загиблих зросла до восьми.

"Сильна гроза зі шквалистим вітром налетіла в неділю ввечері на місто Тімішоара на заході Румунії: у результаті стихії 8 людей загинули, більше 60 отримали травми різного ступеня тяжкості, в тому числі 6 дітей", – йдеться в повідомленні.

Декількома годинами раніше румунські метеорологи попередили про помаранчевий рівень небезпеки зливових дощів з градом, які будуть супроводжуватися ураганним вітром.

Нагадаємо, сильні зливи в італійській провінції Ліворно спричинили загибель щонайменше семи людей.

Ввечері 17 вересня та упродовж доби 18 вересня в Україні очікуються грози, подекуди град, на заході – сильні дощі.