Львівським шахтарям виплатили третину зарплати за жовтень
"6 грудня на рахунки ДП "Львівугілля" поступили кошти від реалізації вугільної продукції. Фінансовий ресурс у сумі 17 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам. Відтак, працівникам ДП "Львіввугілля" виплатили 49,1 млн грн, що становить 29 % заробітної плати за жовтень", - повідомили в департаменті.
13 листопада в ОДА повідомили, що виплатили гірникам 78% заборгованості по зарплаті за вересень.
16 листопада через заборгованість по зарплаті близько сотні людей у двох селах Жовківського району Львівської області перекривали трасу Львів-Рава-Руська. Тоді до пікетувальників приїхав заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.
2 листопада у Львові шахтарі з області влаштували пікет під обласною адміністрацією з вимогою відставки мініста енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
Також, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення 500 мільйонів гривень на покриття збитковості державних шахт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- ВІДЕО З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"