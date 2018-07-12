Львівським шахтарям виплатили третину зарплати за жовтень

Працівникам «Львівугілля» виплатили третину зарплати за жовтень 2018 року. До цього вони влаштовувати пікет під обласною адміністацією та перекривали трасу з вимогою виплатити заборговані кошти.

"6 грудня на рахунки ДП "Львівугілля" поступили кошти від реалізації вугільної продукції. Фінансовий ресурс у сумі 17 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам. Відтак, працівникам ДП "Львіввугілля" виплатили 49,1 млн грн, що становить 29 % заробітної плати за жовтень", - повідомили в департаменті.

13 листопада в ОДА повідомили, що виплатили гірникам 78% заборгованості по зарплаті за вересень.

16 листопада через заборгованість по зарплаті близько сотні людей у двох селах Жовківського району Львівської області перекривали трасу Львів-Рава-Руська. Тоді до пікетувальників приїхав заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

2 листопада у Львові шахтарі з області влаштували пікет під обласною адміністрацією з вимогою відставки мініста енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Також, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення 500 мільйонів гривень на покриття збитковості державних шахт.