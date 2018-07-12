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Львівським шахтарям виплатили третину зарплати за жовтень

Працівникам ДП "Львіввугілля" виплатили 49,1 млн грн
Працівникам «Львівугілля» виплатили третину зарплати за жовтень 2018 року. До цього вони влаштовувати пікет під обласною адміністацією та перекривали трасу з вимогою виплатити заборговані кошти.
Львівським шахтарям виплатили третину зарплати за жовтень Фото: facebook.com/pavllis

"6 грудня на рахунки ДП "Львівугілля" поступили кошти від реалізації вугільної продукції. Фінансовий ресурс у сумі 17 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам. Відтак, працівникам ДП "Львіввугілля" виплатили 49,1 млн грн, що становить 29 % заробітної плати за жовтень", - повідомили в департаменті.

13 листопада в ОДА повідомили, що виплатили гірникам 78% заборгованості по зарплаті за вересень.

16 листопада через заборгованість по зарплаті близько сотні людей у двох селах Жовківського району Львівської області перекривали трасу Львів-Рава-Руська. Тоді до пікетувальників приїхав заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

2 листопада у Львові шахтарі з області влаштували пікет під обласною адміністрацією з вимогою відставки мініста енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Також, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення 500 мільйонів гривень на покриття збитковості державних шахт.

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07 12 2018 13:19
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