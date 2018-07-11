Уряд виділив півмільярда гривень на виплати зарплат шахтарям
"Приймаємо рішення про виділення 500 млн на покриття збитків шахт у державній власності. Там потрібно робити глибоку реформу, яку має запропонувати Міністерство енергетики та вугільної промисловості", - повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Також на засіданні уряду ухвалили рішення про виділення коштів на забезпечення інсуліном діабетиків.
Нагадаємо, під Лисичанськом Луганської області гірники шахти імені Капустіна страйкують на глибині 600 метрів під землею. Їм чотири місяці не платять зарплату.
Заборгованість по заробітній платі перед працівниками державних вугільних підприємств досягла 470 млн грн.
У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.
Також, у Львові шахтарі з області влаштували пікет під обласною адміністрацією з вимогою відставки мініста енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.
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