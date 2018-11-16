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Гірники перекрили трасу на Львівщині через заборгованість по зарплаті

Основна вимога гірників - погасити заборгованість по зарплаті
У Жовківському районі Львівської області шахтарі перекрили трасу Львів—Рава-Руська.
Гірники перекрили трасу на Львівщині через заборгованість по зарплаті Фото: hromadske

Поблизу села Смереків близько 40 шахтарів ходять по пішохідному переходу та не пропускають автомобілі. На цій же трасі поблизу села Воля Висоцька на мітинг вийшли близько 50 людей, повідомляє Hromadske.

До пікетувальників приїхав заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський.

Патрульні поліцейські регулюють рух автівок. Кожні 15 хвилин протестувальники пропускають кілька автомобілів.

Нагадаємо, у Львові шахтарі з області влаштували пікет під обласною адміністрацією з вимогою відставки мініста енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Також, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про направлення 500 мільйонів гривень на покриття збитковості державних шахт.

 
 
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16 11 2018 12:15
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