Мер Дніпра Філатов припиняє фінансування ветеранів
"Від сьогодні я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських" організацій. Хитрі бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди. На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - повідомив Філатов у Facebook.
Також мер міста заявив, що в Дніпрі склалася ненормальна ситуація в поліції.
"Весь останній рік я бив у дзвони, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть публічно позбавив поліцію чергової субвенції з міського бюджету. На жаль, але в МВС мене ніхто не почув", - написав Філатов.
Також міський голова попередив, що готовий створити свій аналог поліції.
"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створено аналог німецького фрайкора початку 20 століття. Я не хочу розвивати цю тему, але вже бачу, як ватяні дупи розриваються від жаху. Так, в історії немає нічого нового. І погано, що вона ходить по колу. Якщо влада не може захистити людей, то вони самі мають право це зробити", - написав міський голова Дніпра.
Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
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