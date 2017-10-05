Мер Дніпра Філатов припиняє фінансування ветеранів

Мер Дніпра Борис Філатов замість ветеранських організацій вирішив виділити фінансування союзу ветеранів АТО.

"Від сьогодні я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських" організацій. Хитрі бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди. На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - повідомив Філатов у Facebook.

Також мер міста заявив, що в Дніпрі склалася ненормальна ситуація в поліції.

"Весь останній рік я бив у дзвони, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть публічно позбавив поліцію чергової субвенції з міського бюджету. На жаль, але в МВС мене ніхто не почув", - написав Філатов.

Також міський голова попередив, що готовий створити свій аналог поліції.

"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створено аналог німецького фрайкора початку 20 століття. Я не хочу розвивати цю тему, але вже бачу, як ватяні дупи розриваються від жаху. Так, в історії немає нічого нового. І погано, що вона ходить по колу. Якщо влада не може захистити людей, то вони самі мають право це зробити", - написав міський голова Дніпра.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.