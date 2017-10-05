Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Мер Дніпра Філатов припиняє фінансування ветеранів

Також міський голова попередив, що готовий створити свій аналог поліції
Мер Дніпра Борис Філатов замість ветеранських організацій вирішив виділити фінансування союзу ветеранів АТО.
Мер Дніпра Філатов припиняє фінансування ветеранів Фото: 112.ua

"Від сьогодні я закриваю міське фінансування всіх "ветеранських" організацій. Хитрі бійці колчаківських фронтів 46 року народження виїжджають з міськвиконкому вперед ногами. Назавжди. На наступній сесії міської ради буде виділено міське фінансування союзу ветеранів АТО", - повідомив Філатов у Facebook.

Також мер міста заявив, що в Дніпрі склалася ненормальна ситуація в поліції.

есь останній рік я бив у дзвони, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть публічно позбавив поліцію чергової субвенції з міського бюджету. На жаль, але в МВС мене ніхто не почув", - написав Філатов.

Також міський голова попередив, що готовий створити свій аналог поліції.

"Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створено аналог німецького фрайкора початку 20 століття. Я не хочу розвивати цю тему, але вже бачу, як ватяні дупи розриваються від жаху. Так, в історії немає нічого нового. І погано, що вона ходить по колу. Якщо влада не може захистити людей, то вони самі мають право це зробити", - написав міський голова Дніпра.

Нагадаємо, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема,  від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.

10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 05 2017 09:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.