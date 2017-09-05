У Дніпрі в результаті сутичок постраждали вісім учасників акцій та шість поліцейських
Під час проходження колони між представниками соціалістичної партії і активістами сталося зіткнення, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Причиною стало використання політичної символіки - прапорів. Активісти вимагали прибрати прапори з колони. Крім цього, під час проходження колони "Опозиційного блоку" виник ще один конфлікт.
В результаті зіткнень постраждали 8 учасників заходу і 6 поліцейських, які здійснювали охорону порядку. Чотирьом людям медична допомога була надана на місці, ще чотири людини звернулися до лікарні. Двоє поліцейських звернулися до лікарні через пошкодження, отримані в результаті розпилення сльозогінного газу.
До відділення поліції міста доставлено 15 осіб, яких перевіряють на причетність до сутичок під час масових заходів в Дніпрі. Правоохоронці звертаються до всіх постраждалих з проханням звернутися в поліцію.
Фото: dp.npu.gov.ua
Повідомляється також, що в пунктах попереднього огляду, дислокованих в місці проведення заходів біля Монументу Слави, поліцейські вилучили 4 пістолети - 3 травматичних та 1 газовий, 4 ножі, газовий балончик, шило, цвях, пилочку для нігтів та інші предмети. Юнака, який намагався пронести газовий балончик "Терен-4", доставили у відділення поліції для з'ясування обставин.
За фактом того, що відбувається в Дніпрі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Нагадаємо, що в Дніпрі виник конфлікт через те, що представники партії "Соціалісти" відмовилися прибрати рожеві прапори – символіку партії на заходах, присвячених Дню перемоги.
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