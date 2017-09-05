У Дніпрі виник конфлікт між ветеранами АТО і "соціалістами"

У Дніпрі виник конфлікт через те, що представники партії "Соціалісти" відмовилися прибрати рожеві прапори – символіку партії на заходах, присвячених Дню перемоги.

"Ветерани АТО вимагали у "соціалістів" спустити прапори. Ті відмовилися. У штовханині розбили голову АТОшнику. Згодом "соціалісти" прапори таки спустили", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Також на підході до монументу Слави учасники АТО вимагали від організатора ходи – народного депутата Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. Але з колони одразу вискочили молодики спортивної зовнішності й зав’язалася бійка. Поліцейські застосували гумові палиці, постраждав один військовий АТО, якому розбили голову.

Відомо, що через насиченість заходами сьогодні, 9 травня, у Дніпрі забезпечують порядок на вулицях 2300 поліцейських. Також для охорони громадської безпеки залучили курсантів університету Внутрішніх справ та військовослужбовців Національної гвардії України. Патрулювати місто вийшли народні дружини з числа бійців АТО.

Нагадаємо, що подібні акції проходять сьогодні в багатьох містах України, в тому числі і в Києві.

З самого ранку, у центрі Києва почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк".

А на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі (біля станції метро "Арсенальна") в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Згодом, із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки.

Окрім того, в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.