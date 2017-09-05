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У Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

Деякі учасники акції принесли з собою червоні прапори СРСР
У Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.
У Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО) Фото: 061.ua

Деякі учасники акції принесли з собою червоні прапори СРСР і проводили зустріч під записи радянських пісень. Це обурило патріотів: вони вимагали забрати заборонену символіку, повідомляє сайт Запоріжжя 061.ua і Громадське ТБ Запоріжжя.

У натовпі учасників скандували "Фашизм не пройде" і звучали радянські пісні, а з іншого боку – кричали "Коммуняку на гілляку" і співали гімн України.

Деякі активісти принесли на акцію іронічно оформлені портрети – з героями серіалу "Ігри престолів".

Учасників "Безсмертного полку", у тому числі Костянтина Мамросенка, екс-регіонала Андрія Іванова й комуніста Олексія Бабуріна, бійці Нацгвардії взяли в кільце. Трьох "провокаторів" вивели з натовпу.

Оновлення. Начальнику патрульної поліції Запоріжжя Роману Пилипенку бризнули газом в обличчя на алеї Слави під час заходів до Дня перемоги над нацизмом, повідомляє місцеве видання 061.ua.


Фото: 061.ua

Близько 10:30 там відбулася сутичка, під час якої використовували газові балончики. Газ, зокрема, потрапив в очі начальнику патрульної поліції. Йому надали допомогу медики.

Нагадаємо, що пам'ятні заходи 8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні.

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09 05 2017 12:58
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