У Запоріжжі сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотами, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)
Деякі учасники акції принесли з собою червоні прапори СРСР і проводили зустріч під записи радянських пісень. Це обурило патріотів: вони вимагали забрати заборонену символіку, повідомляє сайт Запоріжжя 061.ua і Громадське ТБ Запоріжжя.
У натовпі учасників скандували "Фашизм не пройде" і звучали радянські пісні, а з іншого боку – кричали "Коммуняку на гілляку" і співали гімн України.
Деякі активісти принесли на акцію іронічно оформлені портрети – з героями серіалу "Ігри престолів".
Учасників "Безсмертного полку", у тому числі Костянтина Мамросенка, екс-регіонала Андрія Іванова й комуніста Олексія Бабуріна, бійці Нацгвардії взяли в кільце. Трьох "провокаторів" вивели з натовпу.
Оновлення. Начальнику патрульної поліції Запоріжжя Роману Пилипенку бризнули газом в обличчя на алеї Слави під час заходів до Дня перемоги над нацизмом, повідомляє місцеве видання 061.ua.
Фото: 061.ua
Близько 10:30 там відбулася сутичка, під час якої використовували газові балончики. Газ, зокрема, потрапив в очі начальнику патрульної поліції. Йому надали допомогу медики.
Нагадаємо, що пам'ятні заходи 8 травня з нагоди Дня пам'яті і примирення в 2017 році пройшли по всій Україні.
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