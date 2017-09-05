Поліція штурмом зайшла в київський офіс ОУН, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)

У Києві вранці 9 травня на вулиці Мазепи, 6 у Печерському районі в штаб організації українських націоналістів "ОУН" штурмом зайшла поліція.

Голова ОУН Микола Коханівський повідомив, що силовики учасників акції нікуди не випускають і вимог не озвучують, інформує InfoResist.

"Наш штаб заблокований якимось "Беркутом", Нацгвардією, зі штабу. А ми стоїмо біля Арсенальної виглядаємо "ватників". Їх тут повно, але стрічки не надягають, тому ми їх не чіпаємо", - говорить він.

Коханівський додав, що поліція просто заблокувала будівлю, щоб учасники акції не виходили на вулицю.

Також в агентстві відзначили, що спочатку співробітники поліції оточили будівлю. Пізніше в поліцію полетіли фаєри, через деякий час правоохоронці штурмом зайшли в будівлю.

Окрім того, біля Арсенальної площі почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз в колоні до 100 осіб. Вони тримають в руках фотографії учасників Другої світової війни і червоні гвоздики. В районі проведення акції спостерігається дуже велика кількість правоохоронців.

Вздовж вулиці Мазепи встановлені рамки металошукачів.

Разом з тим, з верхніх вікон будівлі за адресою Мазепи, учасники Добровольчого руху ОУН вивісили національні прапори і включили патріотичну музику. Вхід в будівлю заблокований правоохоронцями. Повідомляється, що правоохоронці перешкоджають виходу учасників ОУН під час проходження по вулиці учасників акції "Безсмертний полк".



Фото: Facebook Оксана Блищик

Годиною раніше на площі біля метро "Арсенальна" була невелика сутичка. Бійку викликала словесна перепалка між чоловіком і жінкою, яка тримала фотографії родичів – учасників Другої світової війни. Бійку оперативно припинили поліцейські.

Оновлення. Із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки, повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Активісти з офісу ОУН кидають яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів", - зазначається у повідомленні.

При цьому додається, що коли колона учасників акції вирушила до парку Вічної Слави, з офісу ОУН почали кидати по ним кульки з фарбою та димові шашки, а також картоплю і палиці.



Фото: npu.gov.ua

"Надійшло повідомлення лікарів про те, що працівник поліції отримав тілесні ушкодження, коли кинули димову шашку", - підкреслюється у повідомленні.

За даними поліції, наразі кількість учасників акції становить близько 800 осіб.

Нагадаємо, що в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.