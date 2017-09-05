Поліція штурмом зайшла в київський офіс ОУН, - ВІДЕО (ОНОВЛЕНО)
Голова ОУН Микола Коханівський повідомив, що силовики учасників акції нікуди не випускають і вимог не озвучують, інформує InfoResist.
"Наш штаб заблокований якимось "Беркутом", Нацгвардією, зі штабу. А ми стоїмо біля Арсенальної виглядаємо "ватників". Їх тут повно, але стрічки не надягають, тому ми їх не чіпаємо", - говорить він.
Коханівський додав, що поліція просто заблокувала будівлю, щоб учасники акції не виходили на вулицю.
Також в агентстві відзначили, що спочатку співробітники поліції оточили будівлю. Пізніше в поліцію полетіли фаєри, через деякий час правоохоронці штурмом зайшли в будівлю.
Окрім того, біля Арсенальної площі почала формуватися колона учасників акції "Безсмертний полк", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зараз в колоні до 100 осіб. Вони тримають в руках фотографії учасників Другої світової війни і червоні гвоздики. В районі проведення акції спостерігається дуже велика кількість правоохоронців.
Вздовж вулиці Мазепи встановлені рамки металошукачів.
Разом з тим, з верхніх вікон будівлі за адресою Мазепи, учасники Добровольчого руху ОУН вивісили національні прапори і включили патріотичну музику. Вхід в будівлю заблокований правоохоронцями. Повідомляється, що правоохоронці перешкоджають виходу учасників ОУН під час проходження по вулиці учасників акції "Безсмертний полк".
Фото: Facebook Оксана Блищик
Годиною раніше на площі біля метро "Арсенальна" була невелика сутичка. Бійку викликала словесна перепалка між чоловіком і жінкою, яка тримала фотографії родичів – учасників Другої світової війни. Бійку оперативно припинили поліцейські.
Оновлення. Із офісу ОУН у Києві у правоохоронців, учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" та журналістів полетіли яйця, картопля, кульки з фарбою та димові шашки, повідомляє прес-служба Національної поліції.
"Активісти з офісу ОУН кидають яйця у правоохоронців, учасників акції та журналістів", - зазначається у повідомленні.
При цьому додається, що коли колона учасників акції вирушила до парку Вічної Слави, з офісу ОУН почали кидати по ним кульки з фарбою та димові шашки, а також картоплю і палиці.
Фото: npu.gov.ua
"Надійшло повідомлення лікарів про те, що працівник поліції отримав тілесні ушкодження, коли кинули димову шашку", - підкреслюється у повідомленні.
За даними поліції, наразі кількість учасників акції становить близько 800 осіб.
Нагадаємо, що в Запоріжжі біля міської ради сталася бійка між учасниками акції "Безсмертний полк" і патріотично налаштованими активістами.
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