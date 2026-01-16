План "спрощеного членства" України в ЄС викликає занепокоєння у європейських столицях – FT

Деякі дипломати називають концепцію "політичною пасткою", яка створює ризики для єдності ЄС.

Єврокомісія готує пропозиції щодо реформування процесу вступу до Європейського Союзу, що діє з часів "холодної війни", зокрема, впровадження дворівневої моделі членства. Цей підхід дозволив би прискорити інтеграцію України, особливо в контексті потенційної мирної угоди, яка поклала б край вторгненню росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Попередній план передбачає, що нові члени, зокрема Україна, могли б отримати обмежені права голосу на самітах та міністерських зустрічах, а поступовий доступ до єдиного ринку, сільськогосподарських субсидій та фінансування розвитку відбувався б після досягнення певних етапів інтеграції.

Ця пропозиція викликала занепокоєння у столицях ЄС, оскільки "спрощений" підхід може створити прецедент, який вплине на стабільність Союзу та обурить інші країни-кандидати, зокрема Чорногорію та Албанію. Деякі дипломати називають концепцію "політичною пасткою", яка створює ризики для єдності ЄС.

Попри це, представники Єврокомісії наголошують, що надзвичайні обставини вимагають гнучкого підходу, а прискорене членство України може стати важливою гарантією безпеки та рушієм економічного зростання.

Прогрес у процесі вступу України також гальмує Угорщина, яка блокує одностайне схвалення відкриття та закриття переговорних розділів. У разі підписання США остаточного мирного плану очікується, що тиск на Будапешт змусить країну поступитися.

Водночас низка держав ЄС попереджає, що дворівнева модель та будь-які винятки у правилах розширення можуть створити прецедент, що поставить під сумнів справедливість вступу інших кандидатів та вплине на майбутні відносини Союзу з близькими сусідами.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила: "Вступ України є ключовою гарантією безпеки та важливим фактором майбутнього зростання та процвітання".

Наразі пропозиції перебувають на стадії обговорення, і остаточне рішення ще не ухвалене.