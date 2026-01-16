Шмигаль повідомив про рекордну кількість атак по енергетиці

Шмигаль запевнив, що в Україні є запас палива (дизель, бензин), якого вистачить на понад 20 днів. Імпорт пального триває, а ціна коливається залежно від ситуації на ринку.

В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не обстріляли російські війська під час повномасштабної війни.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Сьогодні Україна проходить найважчу зиму за весь час війни. По об’єктах критичної інфраструктури росіяни працюють всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони", — сказав Шмигаль.

За його словами, протягом 2025 року ворог завдав по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак. Інтенсивність ударів лише зростає, і вони відбуваються щодня. "В Україні не залишилось жодної електростанції, яка б під час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом", — додав міністр.

Водночас Шмигаль запевнив, що в Україні є запас палива (дизель, бензин), якого вистачить на понад 20 днів. Імпорт пального триває, а ціна коливається залежно від ситуації на ринку.

Раніше, 14 січня, президент Володимир Зеленський оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та визначив низку кроків для стабілізації ситуації після посилених ударів рф по критичній інфраструктурі.

Україна продовжує протистояти щоденним атакам на енергетику, які загрожують теплу, світлу та безпеці мільйонів громадян у зимовий період.