Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шмигаль повідомив про рекордну кількість атак по енергетиці

16 січня 2026, 11:11
Шмигаль повідомив про рекордну кількість атак по енергетиці
Фото:Денис Шмигаль | Міністр оборони України
Шмигаль запевнив, що в Україні є запас палива (дизель, бензин), якого вистачить на понад 20 днів. Імпорт пального триває, а ціна коливається залежно від ситуації на ринку.

В Україні не залишилося жодної електростанції, яку б не обстріляли російські війська під час повномасштабної війни.

Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Сьогодні Україна проходить найважчу зиму за весь час війни. По об’єктах критичної інфраструктури росіяни працюють всім своїм арсеналом: балістика, крилаті ракети, модернізовані дрони", — сказав Шмигаль.

За його словами, протягом 2025 року ворог завдав по енергетиці 612 цілеспрямованих комбінованих атак. Інтенсивність ударів лише зростає, і вони відбуваються щодня. "В Україні не залишилось жодної електростанції, яка б під час війни не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегават генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом", — додав міністр.

Водночас Шмигаль запевнив, що в Україні є запас палива (дизель, бензин), якого вистачить на понад 20 днів. Імпорт пального триває, а ціна коливається залежно від ситуації на ринку.

Раніше, 14 січня, президент Володимир Зеленський оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері та визначив низку кроків для стабілізації ситуації після посилених ударів рф по критичній інфраструктурі.

Україна продовжує протистояти щоденним атакам на енергетику, які загрожують теплу, світлу та безпеці мільйонів громадян у зимовий період.

війнаенергетикаДенис Шмигаль

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється