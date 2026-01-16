Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МВФ може дати Україні рік на ухвалення змін по ПДВ для ФОПів у рамках нового кредиту

16 січня 2026, 11:31
МВФ може дати Україні рік на ухвалення змін по ПДВ для ФОПів у рамках нового кредиту
Фото: Google
Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, що охоплюють бюджетну та податкову політику.

Міжнародний валютний фонд розглядає можливість дати Україні рік на ухвалення змін щодо ПДВ для фізичних осіб-підприємців в рамках нової програми кредитування на 8,1 млрд доларів.

Про це заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, яку цитує Reuters.

Як відомо, Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, що охоплюють бюджетну та податкову політику. 

Серед них: податок на доходи, отримані від роботи через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), оподаткування посилок вартістю до 150 євро, запровадження ПДВ для ФОПів, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

Водночас МВФ визнав необхідність гнучкості. Зокрема, що стосується останньої вимоги по ПДВ для ФОПів, за словами Георгієвої, МВФ розглядає можливість надати Україні рік, щоб заручитися підтримкою народних депутатів для прийняття змін у парламенті.

Також Георгієва сказала, що ситуація в Україні погіршилася через пошкоджену енергетичну інфраструктуру та морози, але українська влада їй підтвердила, що налаштована рухатися вперед.

Як пише Reuters, Георгієва повідомила, що її мета - переконатися, що Україна зможе виконати попередню угоду, незважаючи на "надзвичайно суворі часи". Українські чиновники її запевнили, що залишаються налаштованими рухатися вперед.

МВФПДВКРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється