МВФ може дати Україні рік на ухвалення змін по ПДВ для ФОПів у рамках нового кредиту

Міжнародний валютний фонд розглядає можливість дати Україні рік на ухвалення змін щодо ПДВ для фізичних осіб-підприємців в рамках нової програми кредитування на 8,1 млрд доларів.

Про це заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, яку цитує Reuters.

Як відомо, Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, що охоплюють бюджетну та податкову політику.

Серед них: податок на доходи, отримані від роботи через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), оподаткування посилок вартістю до 150 євро, запровадження ПДВ для ФОПів, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

Водночас МВФ визнав необхідність гнучкості. Зокрема, що стосується останньої вимоги по ПДВ для ФОПів, за словами Георгієвої, МВФ розглядає можливість надати Україні рік, щоб заручитися підтримкою народних депутатів для прийняття змін у парламенті.

Також Георгієва сказала, що ситуація в Україні погіршилася через пошкоджену енергетичну інфраструктуру та морози, але українська влада їй підтвердила, що налаштована рухатися вперед.

Як пише Reuters, Георгієва повідомила, що її мета - переконатися, що Україна зможе виконати попередню угоду, незважаючи на "надзвичайно суворі часи". Українські чиновники її запевнили, що залишаються налаштованими рухатися вперед.