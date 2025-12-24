Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У москві підірвали поліцейських, які катували українських військовополонених

24 грудня 2025, 14:30
У москві підірвали поліцейських, які катували українських військовополонених
Фото: з вільного доступу
Повідомляється, що загинув й підривник.

російські ЗМІ повідомили, що у ніч на 24 грудня на вулиці Єлецькій у москві пролунав вибух. "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України пише, що під час вибуху було ліквідовано двох співробітників МВС росії, які брали участь у війні та катували українських військовополонених.

Зазначається, що місцевий ліквідував двох поліцейських "на знак незгоди з агресивною політикою кремля". Він наблизився до автівки поліцейських біля відділку та кинув у вікно вибуховий пакет. В результаті вибуху двоє поліцейських загинули, ще двоє отримали тяжкі травми. 

Як пише російський телеграм-канал Mash, внаслідок вибуху загинув й 24-річний підривник. Стверджується, що шахраї його змусили здійснити підрив. Загинули два лейтенанти: 24-річний Ілля Кліманов та 25-річний Максім Горбунов.

поліціяполоненіросія окупанти

