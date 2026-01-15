NYT: росія намагається зробити Київ непридатним для життя, атакуючи енергетику взимку

Якраз у той момент, коли в Києві настали сильні морози, росія активізувала спроби вивести з ладу міську систему опалення та електропостачання.

кремль роками прагнув того, щоб заморозити Україну і змусити її підкоритися, але цієї зими російські атаки стали найбільш руйнівними за всю історію.

Про це пише The New York Times (NYT) у матеріалі, присвяченому російським атакам у лютий мороз, унаслідок яких мільйони українців залишилися без опалення та електрики.

Якраз у той момент, коли в Києві настали сильні морози, росія активізувала спроби вивести з ладу міську систему опалення та електропостачання, констатують автори статті. Удари спрямовані на те, щоб підірвати моральний дух населення і чинити тиск на уряд, щоб він пішов на поступки в мирних переговорах, організованих адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Незважаючи на те, що бойові дії йдуть далеко від Києва, українська столиця, як і раніше, є символічною метою, підкреслює NYT. Місто залишається поза досяжністю сухопутних окупаційних військ рф, але досяжною ціллю для російських БпЛА і ракет.

"Мета росії – зробити місто непридатним для життя", – підкреслюється у статті.

Раніше москва намагалася вивести з ладу загальнонаціональну енергосистему, але їй це не вдалося – Україна впоралася із ситуацією, перенаправивши електроенергію в обхід розбитого обладнання.

Інші стратегії передбачали удари по трансформаторних підстанціях, що обслуговують атомні електростанції, які є основними джерелами енергії для країни.

У коментарі NYT директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що "цієї зими росія звузила коло своїх цілей до трьох міст – Києва, Одеси та Дніпра". Мета москви, ймовірно, полягає в тому, щоб відрізати ці міста від національної мережі, а потім підірвати їхні електростанції. Удари повторюються приблизно кожні два тижні, щоб ремонтні роботи не були завершені.

У п'ятницю, 9 січня, росія вдарила по трансформаторних підстанціях у столиці та її околицях. Ці атаки позбавили Київ електропостачання з інших регіонів країни. Також були атаковані всі три електростанції в місті. У вівторок, 13 січня, місто, яке зазвичай споживає близько 2000 мегават електроенергії, виживало на менш ніж одній десятій цієї потужності.

"Ми боремося за виживання", – сказав у коментарі NYT мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що у міської системи ППО закінчуються боєприпаси, особливо перехоплювачі Patriot, і закликав союзників України збільшити поставки.

За його словами, деякі інфраструктурні об'єкти, по яких росія вдарила в п'ятницю, зазнали повторного обстрілу в понеділок увечері.

14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Президент анонсував створення штабу, який координуватиме ситуацію з енергетикою в Києві.