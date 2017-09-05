У Дніпрі тітушки Опоблоку та поліція побили ветеранів АТО, - ФОТО ВІДЕО

У Дніпрі сьогодні від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.

"Він відвоював два роки в АТО, отримав найстрашнішу контузію від вибуху поруч з ним міни і після півтора місяців лікування був визнаний інвалідом і демобілізований, - повідомив журналіст Олександр Курбатов. - Але в лікарні сьогодні виявився не після бойових дій - його побили в Дніпрі поліцейські "космонавти" на святкуванні Дня Перемоги. Били жорстоко, били кийком, від якої рвана рана на голові, били ногами, били знятими заради цієї мети шоломами. били вп'ятьох".

Як пояснив журналіст, побиття сталося біля монумента Слави, де група ветеранів-АТОшників спробувала перегородити шлях колоні "Опозиційного блоку", щоб змусити її прибрати партійну символіку. Після цього, поліція застосувала до АТОшників силу, повідомляє "Інформатор".

"Денис нікому не перекривав шлях. Йому не потрібно доводити сміливість, у нього орден за мужність ... Так ось, Денис стояв осторонь, коли на нього налетіли "космонавти" з поліції. І все це при свідках, все це при численних знімальних групах від різних телеканалів. а потім, коли Денис Буштрук буде лежати без свідомості в лікарні, а лікарі будуть тягнути його з того світу, керівник міської патрульної поліції Володимир Богоніс скаже в інтерв'ю безпосереднім свідкам цього побиття, що нічого не сталося, що все було спокійно. Ну подумаєш, атошникам боки нам'яли - треба ж пацанам з кийками розім'ятися. З кийками і дорогий уніформою, купленої за наш з вами рахунок ", - написав Курбатов в Facebook.

Він також повідомив, що зараз активісти збирають відеоматеріали події, щоб притягнути до відповідальності поліцейських.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.