У Німеччині хочуть підняти вік резервістів

21 квітня 2026, 13:39
У Німеччині хочуть підняти вік резервістів
Фото: з вільного доступу
Пропонують службу до 70 років.

У німецькій асоціації резервістів закликають підвищити граничний вік служби до 70 років, аргументуючи це демографічними змінами та зростанням тривалості активного життя. 

Про це повідомляє Spiegel.

Новий очільник асоціації Бастіан Ернст заявив, що нинішній ліміт у 65 років слід переглянути, аби краще використовувати досвід і потенціал старших резервістів.

"Сьогодні люди довше залишаються у добрій фізичній формі. Ми не можемо ігнорувати цей ресурс знань і досвіду", – зазначив він.

Ернст також вказав на підвищення пенсійного віку як додатковий аргумент на користь змін.

За чинними правилами, участь резервістів у навчаннях є добровільною і залежить як від їхнього рішення, так і від згоди роботодавця. Очільник асоціації пропонує скасувати право роботодавців блокувати участь у зборах, але не запроваджувати примусовий підхід до самих резервістів.

У Бундестазі також обговорюють можливість посилення ролі резерву. Німеччина планує до 2035 року збільшити чисельність армії до щонайменше 260 тисяч військовослужбовців і близько 200 тисяч резервістів.

Наразі точна кількість резервістів у країні невідома: за різними оцінками, службу в Бундесвері проходили до 9 мільйонів громадян, з них близько 60 тисяч залишаються активними резервістами.

Раніше ми писали, що Німеччина вводить нові правила виїзду для чоловіків призовного віку.

 

