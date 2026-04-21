Перемога Радева може посилити вплив рф у ЄС – WP

Болгарія отримує уряд із більш проросійською позицією.

Перемога проросійськи налаштованого політика Румена Радева на виборах у Болгарії може дати москві новий інструмент впливу в Європейському Союзі.

Про це пише газета The Washington Post.

За попередніми результатами, партія Радева "Прогресивна Болгарія" отримує парламентську більшість і зможе самостійно сформувати уряд. Це завершує тривалий період політичної нестабільності та коаліцій у країні.

У кремлі позитивно відреагували на результати голосування. Прессекретар рф Дмитро Пєсков заявив, що позиція Радева може сприяти прагматичнішому діалогу Європи з росією.

Радев, колишній президент і військовий пілот, виступає проти військової допомоги Україні та за відновлення відносин із москвою. Він також критикує окремі політики ЄС і закликає до нової архітектури безпеки в Європі.

Аналітики зазначають, що Болгарія залишається фінансово залежною від ЄС, тому різкий розворот політики малоймовірний. Водночас новий уряд може ускладнити ухвалення окремих рішень у Брюсселі, зокрема щодо енергетики та підтримки України.

Результати виборів у Болгарії з’явилися невдовзі після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана, якого вважали головним союзником кремля в ЄС.

Зазначимо, що у Болгарії 19 квітня відбулися восьмі дострокові парламентські вибори за останні п'ять років. За результатами підрахунку 22,25% протоколів, впевнено лідирує проросійська партія "Прогресивна Болгарія" колишнього президента Румена Радєва, набираючи 44,24% голосів. З урахуванням перерозподілу голосів такий результат може забезпечити Радєву одноосібну більшість у парламенті.