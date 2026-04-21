Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

21 квітня 2026, 11:26
росія продає газ Китаю дешевше, ніж Європі – Bloomberg
Фото:i.lb.ua
Різниця в цінах може сягати десятків відсотків.

росія постачає природний газ до Китаю за значно нижчими цінами, ніж до Європи, і така різниця може зберігатися щонайменше до 2029 року. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на галузеві прогнози.

За оцінками, газ для Китаю може коштувати на 27–38% дешевше, ніж для європейських покупців, а в окремих сценаріях – майже вдвічі менше.

У матеріалі зазначається, що ціновий розрив відображає переорієнтацію російського енергетичного експорту на азійські ринки після втрати значної частини європейського попиту через війну проти України.

Водночас навіть зростання поставок до Китаю не компенсує росії втрат європейського ринку – ані за обсягами, ані за прибутковістю.

 
РосіягазКитай

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється