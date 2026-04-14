росія вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі (оновлено)

14 квітня 2026, 14:26
росія вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі (оновлено)
росіяни сьогодні били також по Кривому Розі.

російські окупаційні війська у вівторок, 14 квітня, завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок атаки четверо людей загинули, кількість поранених зросла до 25. Їх доправили до медичного закладу.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, 21 людину доправили до медичного закладу. Десять поранених перебувають у важкому стані. 

На місці "прильоту" спалахнула пожежа. На місці влучання працюють рятувальники, правоохоронці та медики. 

За інформацією офісу генерального прокурора, постраждали та загинули містяни, які рухалися на автомобілях автодорогою у Дніпрі. В обласному центрі пошкодено легкові автомобілі та об’єкт цивільної інфраструктури.

Оновлено

Вже 5 загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру.

У лікарні помер поранений 40-річний чоловік.

