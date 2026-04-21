ЄС продовжив санкції за дестабілізацію Молдови

У загальному списку 28 осіб.

Рада Європейського Союзу продовжила до 29 квітня 2027 року санкції проти осіб та організацій, причетних до спроб дестабілізації Молдови.

Про це оголосили в Раді ЄС.

Наразі обмежувальні заходи застосовуються до 23 фізичних та 5 юридичних осіб. Вони передбачають замороження активів, заборону надання фінансових ресурсів, а також заборону на в’їзд і транзит територією ЄС.

У Брюсселі наголосили, що рішення підтверджує підтримку Молдови на тлі гібридних загроз і спроб впливу з боку рф, спрямованих на підрив демократичних інститутів країни.

Санкційний режим було запроваджено у 2023 році на прохання Кишинева. Він дозволяє ЄС реагувати на дії, що загрожують суверенітету, стабільності та безпеці Молдови.

Після початку повномасштабної війни росії проти України, за оцінками ЄС, спроби дестабілізації Молдови значно посилилися.