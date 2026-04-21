ЄС продовжив санкції за дестабілізацію Молдови

21 квітня 2026, 13:06
У загальному списку 28 осіб.

Рада Європейського Союзу продовжила до 29 квітня 2027 року санкції проти осіб та організацій, причетних до спроб дестабілізації Молдови. 

Про це оголосили в Раді ЄС.

Наразі обмежувальні заходи застосовуються до 23 фізичних та 5 юридичних осіб. Вони передбачають замороження активів, заборону надання фінансових ресурсів, а також заборону на в’їзд і транзит територією ЄС.

У Брюсселі наголосили, що рішення підтверджує підтримку Молдови на тлі гібридних загроз і спроб впливу з боку рф, спрямованих на підрив демократичних інститутів країни.

Санкційний режим було запроваджено у 2023 році на прохання Кишинева. Він дозволяє ЄС реагувати на дії, що загрожують суверенітету, стабільності та безпеці Молдови.

Після початку повномасштабної війни росії проти України, за оцінками ЄС, спроби дестабілізації Молдови значно посилилися.

 
Останні матеріали

Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Більше публікацій

