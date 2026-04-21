Пошкоджено резервуари з нафтою.

Служба безпеки України уразила нафтостанцію "Самара" в Самарській області рф, яка відіграє ключову роль у формуванні експортної нафти Urals.

Про це повідомили джерела в СБУ.

За даними співрозмовників, удар здійснили безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" у ніч на 21 квітня. Внаслідок атаки на об’єкті виникла масштабна пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції.

Нафтостанція розташована в населеному пункті Просвєт приблизно за 800 км від кордону з Україною. Вона використовується для змішування різних сортів нафти з родовищ рф для подальшого формування експортної суміші Urals.

Попри середню якість у порівнянні зі світовими еталонами, саме Urals залишається одним із ключових джерел доходів російського бюджету.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

У СБУ зазначають, що ураження таких об’єктів ускладнює формування експортних партій нафти, порушує логістику та збільшує витрати рф. Це, своєю чергою, зменшує надходження до бюджету, які росія використовує для фінансування війни проти України.

