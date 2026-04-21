Каллас: очікуємо рішення про допомогу Україні вже завтра
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що очікує позитивних рішень щодо позики для України на 90 млрд євро під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у середу, 22 квітня.
Про це вона сказала перед зустріччю з журналістами.
"Ми обговоримо війну в Україні й очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї підтримки. Це також сигнал, що росії не вдасться протриматися довше, ніж Україні", – зазначила Каллас.
Вона також висловила сподівання, що ЄС зможе розблокувати ухвалення нових санкцій проти рф, які наразі гальмуються через позицію Угорщини.
Напередодні представники Єврокомісії провели технічні консультації в Будапешті з командою майбутнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Він раніше заявляв, що не блокуватиме кредит, але Угорщина не братиме участі в його фінансуванні.
Учора спікер Кіпрського головування в Раді ЄС оголосив, що посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.