Матеріали:
Каллас: очікуємо рішення про допомогу Україні вже завтра

21 квітня 2026, 14:01
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас Фото: ТСН
Євросоюз розгляне позику в 90 млрд євро.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що очікує позитивних рішень щодо позики для України на 90 млрд євро під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у середу, 22 квітня.

Про це вона сказала перед зустріччю з журналістами. 

"Ми обговоримо війну в Україні й очікуємо деяких позитивних рішень завтра щодо позики на 90 млрд євро. Україна справді потребує цієї підтримки. Це також сигнал, що росії не вдасться протриматися довше, ніж Україні", – зазначила Каллас.

Вона також висловила сподівання, що ЄС зможе розблокувати ухвалення нових санкцій проти рф, які наразі гальмуються через позицію Угорщини.

Напередодні представники Єврокомісії провели технічні консультації в Будапешті з командою майбутнього прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Він раніше заявляв, що не блокуватиме кредит, але Угорщина не братиме участі в його фінансуванні.

Учора спікер Кіпрського головування в Раді ЄС оголосив, що посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть останнє процедурне рішення, необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро.

 
