На Рівненщині невідомі застрелили адвоката

1 квітня в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії "Свобода".

43-річна жінка померла від отриманих травм. Під час стрілянини також поранили "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на пост глави Нацполіціі. Він перебуває в лікарні, повідомляє "Рівне вечірнє".

"1 квітня, близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка. Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні", - повідомили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група і експерти.

Нагадаємо, що адвокат Микола Горохов, який представляє інтереси глави фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера і матері покійного аудитора фонду Сергія Магнітського, 21 березня випав з вікна п'ятого поверху.