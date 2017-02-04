На Рівненщині невідомі застрелили адвоката
43-річна жінка померла від отриманих травм. Під час стрілянини також поранили "свободівця" В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області, а також подавав свою кандидатуру на пост глави Нацполіціі. Він перебуває в лікарні, повідомляє "Рівне вечірнє".
"1 квітня, близько 20-ї години до поліції надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка. Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні", - повідомили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група і експерти.
Нагадаємо, що адвокат Микола Горохов, який представляє інтереси глави фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера і матері покійного аудитора фонду Сергія Магнітського, 21 березня випав з вікна п'ятого поверху.
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