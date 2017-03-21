Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Адвокат матері Магнітського випав з вікна п'ятого поверху

Він перебуває в Боткінській лікарні в Москві у вкрай важкому стані
Адвокат Микола Горохов, який представляє інтереси глави фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера і матері покійного аудитора фонду Сергія Магнітського, 21 березня випав з вікна п'ятого поверху.
Адвокат матері Магнітського випав з вікна п Сергій Магнітський. Фото: lawinrussia.ru

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на юристів Hermitage Capital.

Він перебуває в Боткінській лікарні в Москві у вкрай важкому стані.

"Лайф" писав, що Горохов випав з вікна житлового будинку в Троїцьку (Нова Москва), намагаючись підняти на четвертий поверх ванну за допомогою тросу.

У Hermitage Capital заявили, що адвокат впав через обрив лебідки, за допомогою якої він разом з робітниками намагався підняти ванну на висоту п'ятого поверху.

"У нас дуже багато питань щодо того, що сталося, на які ми не можемо отримати відповіді. Лебідка розрахована на дуже велику вагу - кілька тонн, набагато більше, ніж сама ванна. Чому ця лебідка обірвалася - незрозуміло. І як впав Микола - теж питання", - заявили у фонді.

22 березня в Мосміськсуді має відбутися розгляд заявки МВС про повторний заочний арешт Вільяма Браудера. Чи повинен був брати участь в засіданні Горохов, не уточнюється, пише Медуза.

В Hermitage додають, що останнім часом Микола Горохов як представник інтересів Наталії Магнітської був зайнятий у багатьох процесах, де намагався притягнути до відповідальності як винних у загибелі її сина, так і тих посадових осіб, які здійснювали посмертне переслідування Магнітського і гальмували справу про його загибель.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2017 23:29
ТЕГИ: адвокати
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.