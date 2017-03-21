Адвокат матері Магнітського випав з вікна п'ятого поверху
Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на юристів Hermitage Capital.
Він перебуває в Боткінській лікарні в Москві у вкрай важкому стані.
"Лайф" писав, що Горохов випав з вікна житлового будинку в Троїцьку (Нова Москва), намагаючись підняти на четвертий поверх ванну за допомогою тросу.
У Hermitage Capital заявили, що адвокат впав через обрив лебідки, за допомогою якої він разом з робітниками намагався підняти ванну на висоту п'ятого поверху.
"У нас дуже багато питань щодо того, що сталося, на які ми не можемо отримати відповіді. Лебідка розрахована на дуже велику вагу - кілька тонн, набагато більше, ніж сама ванна. Чому ця лебідка обірвалася - незрозуміло. І як впав Микола - теж питання", - заявили у фонді.
22 березня в Мосміськсуді має відбутися розгляд заявки МВС про повторний заочний арешт Вільяма Браудера. Чи повинен був брати участь в засіданні Горохов, не уточнюється, пише Медуза.
В Hermitage додають, що останнім часом Микола Горохов як представник інтересів Наталії Магнітської був зайнятий у багатьох процесах, де намагався притягнути до відповідальності як винних у загибелі її сина, так і тих посадових осіб, які здійснювали посмертне переслідування Магнітського і гальмували справу про його загибель.
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