НААУ закликала зняти з розгляду законопроєкт про скасування адвокатської монополії

"Таким чином, чинна на сьогодні норма про представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах виключно адвокатами в усіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення"

Національна асоціація адвокатів звернулася до президента Володимира Зеленського у зв'язку з розглядом законопроєкту про скасування адвокатської монополії.

"2 вересня 2019 Комітет Верховної Ради з питань правової політики без широкого обговорення й експертної оцінки схвалив зареєстрований 29 серпня 2019 президентом України законопроєкт №1013 «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" і направив його на розгляд парламенту. Вся адвокатська спільнота стурбована тим, що важливий правотворчий процес щодо обмеження конституційних прав кожної людини в Україні здійснюється без належного обговорення не тільки з адвокатською, а й науковою спільнотою, що є кричущим і неприпустимим фактом у правовій і демократичній країні", - повідомляє LB.ua з посиланням на пресслужбу НААУ.

НААУ зазначає, що законопроєктом №1013 запропоновано внести зміни до Конституції і викласти в новій редакції статтю 131-2, а також виключити підпункт 11 пункту 16-1 розділу ХV "Перехідні положення".

"Таким чином, чинна на сьогодні норма про представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах виключно адвокатами в усіх видах судочинства скасовується. Пропонується залишити тільки захист адвокатами від кримінального обвинувачення. Тобто законопроєктом №1013 запропоновано надати можливість будь-якому громадянину надавати право захисту іншій особі, зокрема бути його представником у суді. Таке рішення - крок в архаїчне минуле, якого Україна свого часу позбулася", - зазначає НААУ.

Асоціація підкреслює, що пропоновані зміни суперечать Конституції України та грубо порушують права людини, адже в статті 131-2 зазначено, що реалізація права громадянина здійснюється за рахунок представництва його інтересів у суді професійним правозахисником - адвокатом.

Законами України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 5 липня 2012 року №5076-VI і "Про безоплатну правову допомогу" від 2 червня 2011 року № 3460-VI прописано механізми та інструментарій забезпечення цього права.

Також запропоновані зміни, на думку НААУ, ризикують знищити взагалі систему правосуддя в Україні.

"Після прийняття законопроєкту №1310 громадян України в судах захищатимуть некваліфіковані любителі, які, як правило, не тільки не мають професійної юридичної освіти, а й не мають уявлення про систему і засоби українського права. Крім того, законопроєкт ставить під загрозу виконання Україною міжнародних зобов'язань, які вона взяла на себе, прийнявши статтю 131-2 Конституції України. Внесення змін до Основного Закону у 2016 році щодо виключного права адвокатів на представництво в судах було здійснено відповідно до європейських демократичних практик. Зокрема, текст статті отримав позитивну оцінку експертів Венеціанської комісії", - підкреслює НААУ.

З огляду на суспільний резонанс і надважливість порушеного питання, НААУ звернулася до президента і народних депутатів Верховної Ради з проханням зняти з розгляду законопроєкт №1310, створити робочу групу і провести широке обговорення з представниками Національної асоціації адвокатів і науковою спільнотою.

"Обов'язковою складовою дискусії має стати Комісія з питань правової реформи при президенті, адже основним завданням Комісії визначено сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України. Також закликаємо провести експертизу Венеціанської комісії, яка постійно виступає стратегічним партнером України в розбудові правової держави", - йдеться в повідомленні.

НААУ сподівається, що нова влада прислухається до адвокатської спільноти і не заморожуватиме можливості отримання громадянами України професійної правової допомоги - від адвокатів, а також закликає голову держави і депутатів не робити помилок попередників і не ставити під загрозу правовий інститут як такий у європейській демократичній країні.