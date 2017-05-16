На українському ринку з'явився один із найбільших у світі трейдерів газу Trafigura

Один із найбільших у світі трейдерів - Trafigura - сьогодні відкриває свій офіс в Україні.

"Компанія має 65 офісів у 36 країнах світу. Відсьогодні до них приєднається і Україна. Trafigura - третій у світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Виручка компанії за 2016 рік становила $98,1 млрд. В Україні Trafigura буде працювати на ринку газу. Перші кроки в цьому напрямку компанія здійснила наприкінці минулого року", - повідомляють на сторінці Національної інвестиційної ради у Facebook.

Прихід великих міжнародних гравців свідчить про успішність обраного шляху реформування ринку газу, додали у відомстві.

Про те, що Trafigura з листопада 2016 року почала торгувати природним газом на внутрішньому ринку України, в січні написало видання ЛІГА.net із посиланням на неназваного власника однієї з великих газових компаній. Повідомляли, що Trafigura в листопаді почала закуповувати природний газ в Європі та реалізовувати його споживачам в Україні, а всі операції проводяться через українську дочірню компанію Trafigura - "Трафігура Юкрейн", зареєстровану в Києві ще в липні 2016 року.

Раніше НАК "Нафтогаз України" попросив Кабмін, регулятора ринку НКРЕКП та Антимонопольний комітет усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Водночас віце-прем'єр Володимир Кістіон розповів, що такий захід потрібен для залучення на ринок інших постачальників газу, крім НАК Нафтогаз України.