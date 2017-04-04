"Нафтогаз" просить владу позбутися монополії Фірташа

НАК "Нафтогаз України" просить Кабмін, регулятора ринку НКРЕКП та Антимонопольний комітет усунути монополію Group DF Дмитра Фірташа на ринку постачання газу для населення.

"Нафтогаз звертає увагу на те, що так звані "газзбути" - псевдо-постачальники газу, переважна більшість яких належать Group DF, - є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов’язаних із постачанням газу та не створюють додаткової цінності для споживачів. "Нафтогаз" просить уряд України, регулятора ринку НКРЕКП та АМКУ розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа у цьому важливому сегменті ринку газу", - йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

"Нафтогаз" також закликає, згідно з вимогами чинного законодавства, забезпечити прозорість функціонування ринку розподілу газу – природної монополії, також контрольованої переважно Group DF.

У НАК нагадують, що постановою Кабінету міністрів №187 від 22 березня 2017 р. про покладання спеціальних обов’язків визначено перелік так званих газопостачальних підприємств, яким "Нафтогаз" зобов'язаний надавати газ для потреб населення в необмеженій кількості за заявкою такого підприємства.

"На території ліцензованої діяльності кожного облгазу визначено лише по одному підприємству, яке має право отримати газ у "Нафтогаза" на пільгових умовах. Секретаріат Енергетичного Співтовариства, членом якого є Україна, вже звернув увагу на той факт, що ця ситуація створює необґрунтовані переваги для цих компаній та закриває даний сегмент ринку від конкуренції", - зазначають у прес-службі.

При цьому "Нафтогаз", який відповідає за формування достатнього ресурсу газу, не має доступу до даних щодо обсягів фактичного використання газу побутовими споживачами та не має жодних гарантій щодо оплати поставлених обсягів з боку визначених постановою підприємств. Ці підприємства зазвичай не мають суттєвих активів та не здатні гарантувати розрахунки.

Таким чином, "Нафтогаз" змушений виконувати заявки на постачання газу на пільгових умовах у обсягах, визначених псевдо-постачальниками, які мають монопольний та неконтрольований доступ до споживачів.

"Повноцінний постачальник газу має брати на себе ризик достатності ресурсу та ризик ціни. Тобто, по-перше, самостійно забезпечувати необхідний ресурс газу в межах споживання газу своїми клієнтами. По-друге, самостійно видобувати газ, імпортувати його або купувати на оптовому ринку за вільними цінами, які можуть коливатися щохвилини, але при цьому надавати можливість для споживача зафіксувати на договірний період ціну придбання газу. Ці функції наразі виконує "Нафтогаз", але оплату за це фактично отримує Group DF", - наголошують у компанії.

Повідомляється, що НАК готовий запропонувати на розгляд уряду рішення, яке дозволить усунути із процесу постачання газу населенню з ресурсів "Нафтогазу" непотрібних посередників від Group DF. В такому разі газ із свого ресурсу постачатиме безпосередньо "Нафтогаз".

При цьому будь-які інші компанії, які виконуватимуть функції повноцінного постачальника, зможуть постачати газ для цієї категорії споживачів з інших ресурсів.

Зазначається також, що крім ринку постачання газу Group DF контролює надзвичайно велику частку ринку розподілу газу, який є природною монополією (тобто таким, створення конкуренції на якому не вважається економічно доцільним).

"Якісне та прозоре управління газорозподільними мережами є передумовою впровадження повноцінного ринку газу в Україні, в тому числі, для забезпечення вільного вибору постачальників на рівні побутових споживачів. "Нафтогаз" сподівається на найскоріше усунення порушень та наведення ладу в цьому сегменті ринку", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі звернулося до Антимонопольного комітету з проханням розслідувати ситуацію на ринку виробництва азотних добрив на предмет їх монополізації.