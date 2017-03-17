МЕРТ просить Антимонопольний комітет взятися за азотні підприємства Фірташа

Міністерство економічного розвитку і торгівлі звернулося до Антимонопольного комітету з проханням розслідувати ситуацію на ринку виробництва азотних добрив на предмет їх монополізації.

"МЕРТ проводило роботу щодо аналізу монополізації ринку і порушень законодавства та звернулося до АМКУ", - заявив перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, він нагадав, що "Азот" (Черкаси) та "Рівнеазот", які підконтрольні Group DF Дмитра Фірташа, зупинені в зв'язку з несплатою за газ.

Кубів повідомив, що 16 березня за дорученням прем'єр-міністра і проханням парламентського комітету провів нараду з питання забезпечення аграріїв добривами за участю 10 депутатів - членів аграрного комітету, представників уряду, асоціацій хімічної галузі та двох азотних заводів.

Як сказав глава МЕРТ, за підсумками наради було запропоновано провести засідання парламентського комітету з питання монополізації ринку, так як АМКУ підзвітний Раді, тоді як в уряді МЕРТ і Мінагрополітики здійснять фінансовий аудит галузі.

"Нафтогаз" і підприємства повинні представити реальний механізм запуску заводів і виконання зобов'язань за попередньою оплатою, яку вони отримали", - сказав також Кубів.

Як відомо, "Укртрансгаз" 7 березня розпочав обмеження газопостачання підконтрольних Group DF Фірташа ПАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" і ПАТ "Азот", назвавши причиною заборгованість контрагентів і відсутність підтверджених обсягів газу в ГТС.

16 березня в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" заявили, що в Україні склалася критична ситуація з посівною через дефіцит мінеральних добрив.

У керуючій компанії Ostchem, яка координує роботу підприємств азотної хімії, що належать Group DF, агентству заявили, що сформована ситуація не відіб'ється на посівній.

"Заводи Ostchem повністю виконують і виконають в посівну 2017 року всі зобов'язання перед покупцями продукції, у нас достатні запаси готової продукції на наших складах. Відвантаження продукції - мінеральних добрив - йде за планом", - відзначили в компанії.

Ostchem консолідує активи азотної хімії і включає в себе підприємства з виробництва азотних добрив ПАТ "Азот" (Черкаси), ПАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" (Луганська обл.), А також ПАТ "Концерн Стирол", який знаходиться на непідконтрольній території.

Крім них, в Україні таку продукцію випускає підконтрольний державі Одеський припортовий завод, який в цей час працює по толлінгу.

Нагадаємо, що хімічні заводи в Рівному і Черкасах, які належать до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку через різке зниження тиску газу.