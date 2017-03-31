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Абонплата за газ - можливість залучити інших постачальників газу в Україні, - Кістіон

Разом з тим віце-прем'єр визнав, що з 1 квітня ринок газу повноцінно не запрацює, тому газ для побутових споживачів, як і раніше, буде поставляти державний трейдер НАК Нафтогаз України
У Кабінеті міністрів пояснили, навіщо ввели абонплату за розподіл газу для українських споживачів.
Абонплата за газ - можливість залучити інших постачальників газу в Україні, - Кістіон Володимир Кістіон.Фото:glavpost

Такий захід потрібен для залучення на ринок інших постачальників, крім НАК Нафтогаз України.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne розповів віце-прем'єр Володимир Кістіон, пише "Слово і Діло".

"Це вимоги кодексу про газотранспортну систему, де визначено, що транспорт і розподіл є окремими послугами. Споживач до 1 квітня платив 6879,9 грн, в цю ціну входили витрати з транспорту і розподілу", - зазначив він.

Це, за словами Кістіона, дасть можливість іншим компаніям входити на ринок природного газу.

Разом з тим віце-прем'єр визнав, що з 1 квітня ринок газу повноцінно не запрацює, тому газ для побутових споживачів, як і раніше, буде поставляти державний трейдер НАК Нафтогаз України.

"З 1 квітня поточного року змінюються деякі правила роботи на ринку природного газу. Зміниться формат оплати за газ для споживачів. Однак уряд, розуміючи, що ринок газу в повній мірі не працює, ставить задачу захистити споживачів", - розповів Кістіон.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

Міністр соціальної політики Андрій Рева каже, що введення абонентської плати за газ в жодному разі не підвищить витрати населення на послугу.

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31 03 2017 16:18
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