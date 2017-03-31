Абонплата за газ - можливість залучити інших постачальників газу в Україні, - Кістіон
Такий захід потрібен для залучення на ринок інших постачальників, крім НАК Нафтогаз України.
Про це в ефірі телеканалу NewsOne розповів віце-прем'єр Володимир Кістіон, пише "Слово і Діло".
"Це вимоги кодексу про газотранспортну систему, де визначено, що транспорт і розподіл є окремими послугами. Споживач до 1 квітня платив 6879,9 грн, в цю ціну входили витрати з транспорту і розподілу", - зазначив він.
Це, за словами Кістіона, дасть можливість іншим компаніям входити на ринок природного газу.
Разом з тим віце-прем'єр визнав, що з 1 квітня ринок газу повноцінно не запрацює, тому газ для побутових споживачів, як і раніше, буде поставляти державний трейдер НАК Нафтогаз України.
"З 1 квітня поточного року змінюються деякі правила роботи на ринку природного газу. Зміниться формат оплати за газ для споживачів. Однак уряд, розуміючи, що ринок газу в повній мірі не працює, ставить задачу захистити споживачів", - розповів Кістіон.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
Міністр соціальної політики Андрій Рева каже, що введення абонентської плати за газ в жодному разі не підвищить витрати населення на послугу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків