Рева обіцяє, що абонплата за газ не збільшить витрати людей
"На кишені людини це ніяким чином не відображається", - наголосив міністр, інформує "Українська правда".
Він пояснив, що таким чином ціна на газ не збільшується, а просто розбивається на два окремих рахунки – за сам газ і за його транспортування.
При цьому, за його словами, ціна газу зменшується. "Якщо ви їх складете до купи – це ті ж самі 6879 грн (за 1000 куб. м – ред.)", - зазначив Рева.
Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.
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