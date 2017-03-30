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Рева обіцяє, що абонплата за газ не збільшить витрати людей

Ціна на газ не збільшується, а просто розбивається на два окремих рахунки
Міністр соціальної політики Андрій Рева каже, що введення абонентської плати за газ в жодному разі не підвищить витрати населення на послугу.
Рева обіцяє, що абонплата за газ не збільшить витрати людей Андрій Рева. Фото: www.rbc.ua

"На кишені людини це ніяким чином не відображається", - наголосив міністр, інформує "Українська правда".

Він пояснив, що таким чином ціна на газ не збільшується, а просто розбивається на два окремих рахунки – за сам газ і за його транспортування.

При цьому, за його словами, ціна газу зменшується. "Якщо ви їх складете до купи – це ті ж самі 6879 грн (за 1000 куб. м – ред.)", - зазначив Рева.

Нагадаємо, що Національна комісія, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, у вівторок, 28 березня, затвердила розмір абонплати за підключення до системи газопостачання, яку незабаром потрібно буде платити щомісяця на підставі потужності лічильника і незалежно від фактичного обсягу споживання.

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30 03 2017 13:59
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