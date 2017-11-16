ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко заявив в інтерв'ю каналу NewsOne, що його поїздка до Вашингтону пов'язана з розслідуванням причетності українських високопосадовців до офшорів, незаконного збагачення і несплати податків в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Наливайченко: Моя поїздка до США пов'язана з розслідуванням причетності українських політиків до офшорів
"Про ці злочини я заявляв ще у 2015 році"
Фото: прес-служба
"Про ці злочини я заявляв ще у 2015 році. І перші мої зустрічі сьогодні у Вашингтоні свідчать про те, що США уже розслідують причетність українських високопосадовців до несплати податків у власній країні", - наголосив політик.
Наливайченко перебуває у Вашингтоні на запрошення американських партнерів. Заплановані його зустрічі із сенаторами та конгресменами, високими представниками Держдепу США.
Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.
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