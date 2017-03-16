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Нам ніколи не можна довіряти Росії, - Хейлі

Постпред США в ООН зайняла більш жорстку позицію, ніж президент США
У своєму першому інтерв'ю в якості посла США в ООН, Ніккі Гейлі заявила, що російську загрозу не слід сприймати легковажно.
Нам ніколи не можна довіряти Росії, - Хейлі Фото:Associated Press

"Сприймайте це серйозно. Ми не можемо довіряти Росії. Нам ніколи не можна довіряти Росії", - заявила вона, в інтерв’ю NBC News.

При цьому вона зайняла більш жорстку позицію, ніж президент США  Дональд Трамп, який припускає, що США і Росія можуть побудувати дружні відносини за його адміністрації.

Таку відповідь на питання журналіста Гейлі дала після того, як стало відомо, що агенти ФСБ виявились причетними до масштабного зламу баз даних Yahoo в 2014 році, що вплинуло, принаймні, на 500 млн акаунтів.

Водночас Гейлі виступила на захист міграційного указу Трампа, заявивши, що він не є забороною за релігійною ознакою. Як повідомлялося, федерельний суддя штату Гаваї заблокував другий міграційний указ Трампа.

Раніше Гейлі запевнила, що США збережуть санкції проти Росії до повного виконання зобов'язань в рамках Мінських угод та припинення окупації Криму.

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