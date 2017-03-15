Співробітників ФСБ запідозрили у зломі 500 млн акаунтів Yahoo

У міністерстві переконують, що звинувачення не пов'язані з розслідуванням про втручання РФ у вибори президента США

Міністерство юстиції США 15 березня висуне звинувачення в причетності до кібератаки на Yahoo двом співробітникам ФСБ - Дмитру Докучаєву, який раніше був заарештований у справі про держзраду в ФСБ, і його начальнику Ігорю Щусіну.

Йдеться про злом 500 млн акаунтів Yahoo. Згідно з документами розслідування, для атаки вони найняли двох хакерів: Олексія Білана й уродженця Казахстану, який має канадське громадянство Кірма Баратова, повідомляє видання The Washington Post.

Напередодні Баратова заарештували в Канаді за звинуваченням у хакерських атаках, шахрайстві в мережі і шпигунстві, пише WP.

Джерело видання розповіло, що звинувачення може бути пов'язано зі зломом до 1 млрд акаунтів користувачів Yahoo або з іншого кібератакою, якої зазнали 500 млн акаунтів електронної пошти Yahoo.

Окрім того, джерело видання наголошує, що звинувачення на адресу співробітників ФСБ ніяк не пов'язані з розслідуванням про втручання Росії в президентські вибори в США, які пройшли кілька місяців тому.

Нагадаємо, що американська компанія інтернет-гігант Yahoo Inc заявляє про викрадення у 2014 році з її мережі особистої інформації щонайменше 500 млн користувачів.