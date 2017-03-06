"Ніч енергетики у Львові"

З 10 по 11 червня у Львівській ратуші проходитиме найенергетичніша ніч міста, що стане львівським початком молодіжного проекту "Ukrenergo Laboratories" – першого в Україні інкубатору ідей в енергетиці за ініціативи ДП "НЕК" Укренерго", де протягом усієї ночі, з 21.00 по 6.00 годину ранку, провідні експерти енергетичної галузі країни та гості заходу проведуть 9-годинний нон-стоп із лекцій.

В якості спеціальних гостей проекту прочитати лекції були запрошені Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, міський голова Львова Андрій Садовий, а також радник міського голови Львова з питань новітніх технологій, директор з інновацій міста Лева Яніка Мерило.

Хедлайнером заходу стане керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, справжній новатор галузі, який кардинально змінює принципи управління державними підприємствами, і розповість слухачам про роль компанії в реформуванні української електроенергетики і про те, як талановита і перспективна молодь може стати частиною цього процесу.

Ідею підхоплять Михайло Бно-Айріян, Володимир Кудрицький і Світлана Ніколенко, ТОП-менеджери компанії, які в своїх виступах висвітлюватимуть різні аспекти роботи в галузі - від стратегічного управління і інвестицій до міжнародних відносин і розвитку кадрового потенціалу. З лекцією про шлях підприємця від креативної ідеї до бізнесу виступить керівник проекту Ukrenergo Laboratories, реформатор галузі вищої освіти, громадський діяч Едуард Рубін. Модератори заходу - Станіслав Ігнатьев та Елліна Мединська.

Отже за результатами попереднього анкетування для участі у проекті у Львові будуть відібрані 200 учасників: студентів, випускників вишів, аспірантів, молодих вчених та винахідників у наступних напрямках:

- енергетика;

- IT та телекомунікації;

- менеджмент та економіка;

- міжнародні відносини;

- екологія та охорона довкілля;

- право;

- PR та комунікації.

Реєстрація доступна за посиланням: http://bit.ly/Night_Energy_Lviv

Львівська міська ратуша вперше за свою вікову історію відчинить двері своїх залів для молоді вночі. Ніч енергетики проходитиме прямо у сесійній залі, отже окрім основної програми на учасників очікує безліч енергетичних сюрпризів та цікавинок.

Проект "Ukrenergo Laboratories" розпочався із Харкова, і на подібному заході зібрав понад 400 учасників та 550 реєстрацій, 17 спікерів з різних міст України та охопив своєю енергією усе місто. Ніч енергетики пройде також і у Києві.

Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту - Soft Skills School у Львові. Це дводенна школа, де учасники набудуть таких практичних навичок, як робота у команді, менеджмент проектів, побудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, пошук та аналіз інформації, а також відпрацювання та прийняття рішень. Після цього будуть сформовані проектні команди, які братимуть участь у Битві проектів та Енергетичному хакатоні заради можливості втілити свої ідеї у реальні проекти, а також стати креативною частиною найбільшої електроенергетичної компанії країни - системного оператора "Укренерго".

Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.

Дата та час проведення: ніч з 10 на 11 червня (з суботи на неділю) з 21:00 до 6:00

Місце: м. Львів, площа Ринок, 1, Львівська ратуша

Для пропозицій та питань: ukrenergolaboratories@gmail.com

Слідкуйте за новинами проекту "Ukrenergo Laboratories" за наступними посиланнями:

https://www.facebook.com/UkrenergoLaboratories/

Програма

"Ніч енергетики у Львові"