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Ніч енергетики у Львові

Львів долучається до інкубатору ідей Ukrenergo Laboratories з масштабного заходу "Ніч енергетики"
З 10 по 11 червня у Львівській ратуші проходитиме найенергетичніша ніч міста, що стане львівським початком молодіжного проекту "Ukrenergo Laboratories" – першого в Україні інкубатору ідей в енергетиці за ініціативи ДП "НЕК" Укренерго", де протягом усієї ночі, з 21.00 по 6.00 годину ранку, провідні експерти енергетичної галузі країни та гості заходу проведуть 9-годинний нон-стоп із лекцій.
Ніч енергетики у Львові Фото: ua.energy

В якості спеціальних гостей проекту прочитати лекції були запрошені Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, міський голова Львова Андрій Садовий, а також радник міського голови Львова з питань новітніх технологій, директор з інновацій міста Лева Яніка Мерило.

Хедлайнером заходу стане керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, справжній новатор галузі, який кардинально змінює принципи управління державними підприємствами, і розповість слухачам про роль компанії в реформуванні української електроенергетики і про те, як талановита і перспективна молодь може стати частиною цього процесу.

Ідею підхоплять Михайло Бно-Айріян, Володимир Кудрицький і Світлана Ніколенко, ТОП-менеджери компанії, які в своїх виступах висвітлюватимуть різні аспекти роботи в галузі - від стратегічного управління і інвестицій до міжнародних відносин і розвитку кадрового потенціалу. З лекцією про шлях підприємця від креативної ідеї до бізнесу виступить керівник проекту Ukrenergo Laboratories, реформатор галузі вищої освіти, громадський діяч Едуард Рубін. Модератори заходу - Станіслав Ігнатьев та Елліна Мединська.

Отже за результатами попереднього анкетування для участі у проекті у Львові будуть відібрані 200 учасників: студентів, випускників вишів, аспірантів, молодих вчених та винахідників у наступних напрямках:

-          енергетика; 

-          IT та телекомунікації;

-          менеджмент та економіка;

-          міжнародні відносини;

-          екологія та охорона довкілля;

-          право; 

-          PR та комунікації.

Реєстрація доступна за посиланням: http://bit.ly/Night_Energy_Lviv

Львівська міська ратуша вперше за свою вікову історію відчинить двері своїх залів  для молоді вночі. Ніч енергетики проходитиме прямо у сесійній залі, отже окрім основної програми на учасників очікує безліч енергетичних сюрпризів та цікавинок.

Проект "Ukrenergo Laboratories" розпочався із Харкова, і на подібному заході зібрав понад 400 учасників та 550 реєстрацій, 17 спікерів з різних міст України та охопив своєю енергією усе місто. Ніч енергетики пройде також і у Києві. 

Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту - Soft Skills School у Львові. Це дводенна школа, де учасники набудуть таких практичних навичок, як робота у команді, менеджмент проектів, побудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, пошук та аналіз інформації, а також відпрацювання та прийняття рішень. Після цього будуть сформовані проектні команди, які братимуть участь у Битві проектів та Енергетичному хакатоні заради можливості втілити свої ідеї у реальні проекти, а також стати креативною частиною найбільшої електроенергетичної компанії країни - системного оператора "Укренерго".

 

Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.

Дата та час проведення: ніч з 10 на 11 червня (з суботи на неділю) з 21:00 до 6:00

Місце: м. Львів, площа Ринок, 1, Львівська ратуша

Для пропозицій та питань: ukrenergolaboratories@gmail.com

Слідкуйте за новинами проекту "Ukrenergo Laboratories" за наступними посиланнями:

https://www.facebook.com/UkrenergoLaboratories/

 

Програма

"Ніч енергетики у Львові"

Час

Спікер

Про спікера

Тема

20.30 - 21.30

Реєстрація учасників

21.00-21.30

TESLA-електро-шоу

21:30 - 21:45

Ігнатьєв Станіслав

 

Елліна Мединська

координатор проекту

 

менеджер з організації заходів та зв'язків з громадськістю проекту

Офіційне відкриття заходу

21.45 - 22.00

Всеволод Ковальчук

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»

Привітання учасників

22.00 – 22.10

Андрій Садовий

Львівський міський голова

Привітання учасників

22.10 – 22.20

Володимир Омелян

Міністр інфраструктури України

Привітання учасників

22.20 - 22.30

Михайло Бно-Айріян

Директор із комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «НЕК «Укренерго»

Привітання учасників

Презентація етапів проекту “Ukrenergo Laboratories”

22.30 - 22.40

Володимир Кудрицький

Директор із стратегій та інвестицій ДП «НЕК «Укренерго»

Research & Development у ДП “НЕК “Укренерго”

22.40 – 22.50

Світлана Ніколенко

НR-директор ДП “НЕК “Укренерго”

Я хочу працювати в «Укренерго»

22.50 – 23.00

Едуард Рубін

Керівник проекту "Ukrenergo Laboratories"

Бізнес та освіта - які переваги може отримати українська молодь

І блок мотивуючих лекцій

23.00 - 23.20

Всеволод Ковальчук

Керівник ДП «НЕК «Укренерго»

Нова енергія, яка змінює країну

23.20 – 23.40

Володимир Омелян

Міністр інфраструктури України

Реформи в дії, як молодь змінює країну

23.40 - 00.00

Андрій Садовий

Львівський міський голова

Львів – місто відкрите для молодіжних ініціатив

00.00 – 00.20

Яніка Мерило

Заступник Дніпровського міського голови

Життя як Start-Up

00.20 - 01.00

Перерва на каву // Світлове шоу

ІІ блок розумних лекцій

01.00 - 01.20

Олексій Скрипник

Народний депутат України

Як держава стимулює залучення молоді до реформ

01.20 – 01.40

Андрій Герус

Виконавчий директор ТОВ "Конкорд Капітал"

Електроенергетика - глобальні тенденції розвитку

01.40 – 02.00

Роман Зінченко

Співзасновник Greencubator, співорганізатор конференцій TEDxKyiv

TOP-стартапи в енергетиці

02.00 - 02.20

Назар Шимоне-Давида

Голова TESLA - клуб в Україні

Я - власник електромобіля

02.20 - 02.50

Перерва

ІІІ блок практичних лекцій

02.50 - 03.20

Едуард Рубін

Керівник проекту "Ukrenergo Laboratories"

Шлях від креативної ідеї до реального проекту

03.20 – 03.50

Михайло Бно-Айріян

Директор із комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «НЕК «Укренерго»

Енергетична дипломатія та важливість комунікацій

03.50 – 04.10

Олександр Карпенко

Керівник групи адміністрування комерційного обліку ДП «НЕК «Укренерго»

SMART Grids: розумний споживач, розумні мережі, розумний ринок

04.10 - 04.30

Перерва

ІV блок лекцій, для тих, хто не хоче спати, а хоче змінювати світ навколо

04.30 – 04.50

Володимир Кудрицький

Директор із стратегій та інвестицій ДП «НЕК «Укренерго»

Стратегія розвитку компанії: із якої стартової точки і куди йде компанія

04.50 – 05.10

Станіслав Ігнатьєв

Засновник Харківського енергетичного кластеру

Зелена енергетика: від сьогодення до майбутнього. Реальні кейси

05.10 – 05.30

Павло Шеремета

Засновник KMBS, засновник “Майстерні Стратегій”,  екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України

Освіта, яка необхідна для успіху

05.30 – 06.00

Підведення підсумків

 

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03 06 2017 10:28
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