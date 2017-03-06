Ніч енергетики у Львові
В якості спеціальних гостей проекту прочитати лекції були запрошені Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, міський голова Львова Андрій Садовий, а також радник міського голови Львова з питань новітніх технологій, директор з інновацій міста Лева Яніка Мерило.
Хедлайнером заходу стане керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, справжній новатор галузі, який кардинально змінює принципи управління державними підприємствами, і розповість слухачам про роль компанії в реформуванні української електроенергетики і про те, як талановита і перспективна молодь може стати частиною цього процесу.
Ідею підхоплять Михайло Бно-Айріян, Володимир Кудрицький і Світлана Ніколенко, ТОП-менеджери компанії, які в своїх виступах висвітлюватимуть різні аспекти роботи в галузі - від стратегічного управління і інвестицій до міжнародних відносин і розвитку кадрового потенціалу. З лекцією про шлях підприємця від креативної ідеї до бізнесу виступить керівник проекту Ukrenergo Laboratories, реформатор галузі вищої освіти, громадський діяч Едуард Рубін. Модератори заходу - Станіслав Ігнатьев та Елліна Мединська.
Отже за результатами попереднього анкетування для участі у проекті у Львові будуть відібрані 200 учасників: студентів, випускників вишів, аспірантів, молодих вчених та винахідників у наступних напрямках:
- енергетика;
- IT та телекомунікації;
- менеджмент та економіка;
- міжнародні відносини;
- екологія та охорона довкілля;
- право;
- PR та комунікації.
Реєстрація доступна за посиланням: http://bit.ly/Night_Energy_Lviv
Львівська міська ратуша вперше за свою вікову історію відчинить двері своїх залів для молоді вночі. Ніч енергетики проходитиме прямо у сесійній залі, отже окрім основної програми на учасників очікує безліч енергетичних сюрпризів та цікавинок.
Проект "Ukrenergo Laboratories" розпочався із Харкова, і на подібному заході зібрав понад 400 учасників та 550 реєстрацій, 17 спікерів з різних міст України та охопив своєю енергією усе місто. Ніч енергетики пройде також і у Києві.
Найбільш мотивованим та талановитим учасникам буде запропонована участь у наступному етапі проекту - Soft Skills School у Львові. Це дводенна школа, де учасники набудуть таких практичних навичок, як робота у команді, менеджмент проектів, побудова ефективних внутрішніх та зовнішніх комунікацій, пошук та аналіз інформації, а також відпрацювання та прийняття рішень. Після цього будуть сформовані проектні команди, які братимуть участь у Битві проектів та Енергетичному хакатоні заради можливості втілити свої ідеї у реальні проекти, а також стати креативною частиною найбільшої електроенергетичної компанії країни - системного оператора "Укренерго".
Участь у всіх заходах проекту є безкоштовною.
Дата та час проведення: ніч з 10 на 11 червня (з суботи на неділю) з 21:00 до 6:00
Місце: м. Львів, площа Ринок, 1, Львівська ратуша
Для пропозицій та питань: ukrenergolaboratories@gmail.com
Слідкуйте за новинами проекту "Ukrenergo Laboratories" за наступними посиланнями:
https://www.facebook.com/UkrenergoLaboratories/
Програма
"Ніч енергетики у Львові"
|
Час
|
Спікер
|
Про спікера
|
Тема
|
20.30 - 21.30
|
Реєстрація учасників
|
21.00-21.30
|
TESLA-електро-шоу
|
21:30 - 21:45
|
Ігнатьєв Станіслав
Елліна Мединська
|
координатор проекту
менеджер з організації заходів та зв'язків з громадськістю проекту
|
Офіційне відкриття заходу
|
21.45 - 22.00
|
Всеволод Ковальчук
|
Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
|
Привітання учасників
|
22.00 – 22.10
|
Андрій Садовий
|
Львівський міський голова
|
Привітання учасників
|
22.10 – 22.20
|
Володимир Омелян
|
Міністр інфраструктури України
|
Привітання учасників
|
22.20 - 22.30
|
Михайло Бно-Айріян
|
Директор із комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «НЕК «Укренерго»
|
Привітання учасників
Презентація етапів проекту “Ukrenergo Laboratories”
|
22.30 - 22.40
|
Володимир Кудрицький
|
Директор із стратегій та інвестицій ДП «НЕК «Укренерго»
|
Research & Development у ДП “НЕК “Укренерго”
|
22.40 – 22.50
|
Світлана Ніколенко
|
НR-директор ДП “НЕК “Укренерго”
|
Я хочу працювати в «Укренерго»
|
22.50 – 23.00
|
Едуард Рубін
|
Керівник проекту "Ukrenergo Laboratories"
|
Бізнес та освіта - які переваги може отримати українська молодь
|
І блок мотивуючих лекцій
|
23.00 - 23.20
|
Всеволод Ковальчук
|
Керівник ДП «НЕК «Укренерго»
|
Нова енергія, яка змінює країну
|
23.20 – 23.40
|
Володимир Омелян
|
Міністр інфраструктури України
|
Реформи в дії, як молодь змінює країну
|
23.40 - 00.00
|
Андрій Садовий
|
Львівський міський голова
|
Львів – місто відкрите для молодіжних ініціатив
|
00.00 – 00.20
|
Яніка Мерило
|
Заступник Дніпровського міського голови
|
Життя як Start-Up
|
00.20 - 01.00
|
Перерва на каву // Світлове шоу
|
ІІ блок розумних лекцій
|
01.00 - 01.20
|
Олексій Скрипник
|
Народний депутат України
|
Як держава стимулює залучення молоді до реформ
|
01.20 – 01.40
|
Андрій Герус
|
Виконавчий директор ТОВ "Конкорд Капітал"
|
Електроенергетика - глобальні тенденції розвитку
|
01.40 – 02.00
|
Роман Зінченко
|
Співзасновник Greencubator, співорганізатор конференцій TEDxKyiv
|
TOP-стартапи в енергетиці
|
02.00 - 02.20
|
Назар Шимоне-Давида
|
Голова TESLA - клуб в Україні
|
Я - власник електромобіля
|
02.20 - 02.50
|
Перерва
|
ІІІ блок практичних лекцій
|
02.50 - 03.20
|
Едуард Рубін
|
Керівник проекту "Ukrenergo Laboratories"
|
Шлях від креативної ідеї до реального проекту
|
03.20 – 03.50
|
Михайло Бно-Айріян
|
Директор із комунікацій та міжнародного співробітництва ДП «НЕК «Укренерго»
|
Енергетична дипломатія та важливість комунікацій
|
03.50 – 04.10
|
Олександр Карпенко
|
Керівник групи адміністрування комерційного обліку ДП «НЕК «Укренерго»
|
SMART Grids: розумний споживач, розумні мережі, розумний ринок
|
04.10 - 04.30
|
Перерва
|
ІV блок лекцій, для тих, хто не хоче спати, а хоче змінювати світ навколо
|
04.30 – 04.50
|
Володимир Кудрицький
|
Директор із стратегій та інвестицій ДП «НЕК «Укренерго»
|
Стратегія розвитку компанії: із якої стартової точки і куди йде компанія
|
04.50 – 05.10
|
Станіслав Ігнатьєв
|
Засновник Харківського енергетичного кластеру
|
Зелена енергетика: від сьогодення до майбутнього. Реальні кейси
|
05.10 – 05.30
|
Павло Шеремета
|
Засновник KMBS, засновник “Майстерні Стратегій”, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України
|
Освіта, яка необхідна для успіху
|
05.30 – 06.00
|
Підведення підсумків
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