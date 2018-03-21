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Поліція затримала сімох учасників акції біля Кабміну

Учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського
Поліція Києва затримала за порушення правопорядку в урядовому кварталі сімох осіб.
Поліція затримала сімох учасників акції біля Кабміну Фото: з вільних джерел

"Сьогодні, 21 березня, біля Кабінету міністрів України відбувалися заходи, відповідно до раніше поданої до КМДА заявки. Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського", - повідомляє прес-служба поліції.

"Перемовини із активістами не дали результату, тож при спробі звільнити проїзну частину виникла штовханина. Після цього сім активних учасників доставили до територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

На шістьох осіб склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство), а на організатора акції - за ч. 1 ст. 185 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що близько ста представників націоналістичних організацій проводили акцію біля будівлі Адміністрації Президента.

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21 03 2018 20:57
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