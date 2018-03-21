Поліція затримала сімох учасників акції біля Кабміну

Поліція Києва затримала за порушення правопорядку в урядовому кварталі сімох осіб.

"Сьогодні, 21 березня, біля Кабінету міністрів України відбувалися заходи, відповідно до раніше поданої до КМДА заявки. Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського", - повідомляє прес-служба поліції.

"Перемовини із активістами не дали результату, тож при спробі звільнити проїзну частину виникла штовханина. Після цього сім активних учасників доставили до територіального управління поліції", - йдеться у повідомленні.

На шістьох осіб склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство), а на організатора акції - за ч. 1 ст. 185 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що близько ста представників націоналістичних організацій проводили акцію біля будівлі Адміністрації Президента.