Активісти прийшли до Порошенка з вимогою звільнити губернатора Миколаївщини

Близько ста представників націоналістичних організацій проводять акцію біля будівлі Адміністрації Президента.

Члени Національного корпусу, ВО "Свобода" і "Правого сектору" вимагають розслідувати причини самогубства виконувача обов'язків директора Миколаївського міжнародного аеропорту, учасника бойових дій на сході України, льотчика Владислава Волошина, передає LB.ua.

Учасники акції передали в Адміністрацію Президента лист з вимогою звільнити голову Миколаївської обладміністрації Олексія Савченка, чиї дії могли призвести до самогубства Волошина.

Нагадаємо, 29-річний керівник Миколаївського обласного аеропорту Владислав Волошин наклав на себе руки 18 березня. У момент самогубства Волошина вдома перебувала його родина.

Після самогубства Волошина у ЗМІ було опубліковане його листування, в якому він ділився зі співрозмовником копією висновків перевірки Держаудитслужби, а також повідомляв, що Олексій Савченко продовжив йому контракт, хоча він хотів звільнитися. Волошин також написав, що його відвідують суїцидальні думки.

Заступник Волошина Аліна Коротич заявила, що чиновники Миколаївської ОДА змушували його підписувати акти виконаних робіт по ремонту аеропорту. Волошин не погоджувався підписувати такі акти, вважаючи їх незаконними - ремонтні роботи здійснювалися "фактично без проведення" тендера.

Савченко в коментарі по самогубству Волошина заявив, що у льотчика склалися напружені відносини з колишнім керівництвом аеропорту, яке побачило в ньому "конкурента". Також губернатор назвав "нісенітницею" розповіді про тендери як про можливу причину суїциду Волошина.

"Дехто взявся тиражувати телефонне листування Влада, як я зрозумів, з минулими керівниками аеропорту, які і натворили на підприємстві чортзна-що", - прокоментував Савченко скріншоти діалогу.