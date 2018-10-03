НОВИНИРішення "про підвищення рівня амбіцій України щодо Альянсу" стало визнанням реального стану відносин України та НАТО.
Нагадаємо, НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.
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Порошенко назвав наступною ціллю України план дій щодо членства в НАТО
Президент привітав рішення НАТО про визнання прагнення України до членства в Альянсі
Фото: прес-служба президента
"Вдячний за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначив Порошенко.
За словами президента, наступна мета України – План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Він додав, що в листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга в лютому цього року офіційно зафіксував прагнення України стати членом Альянсу.
Нагадаємо, НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.
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10 03 2018 13:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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