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Порошенко назвав наступною ціллю України план дій щодо членства в НАТО

Президент привітав рішення НАТО про визнання прагнення України до членства в Альянсі
Рішення "про підвищення рівня амбіцій України щодо Альянсу" стало визнанням реального стану відносин України та НАТО.
Порошенко назвав наступною ціллю України план дій щодо членства в НАТО Фото: прес-служба президента

"Вдячний за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначив Порошенко.

За словами президента, наступна мета України – План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Він додав, що в листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга в лютому цього року офіційно зафіксував прагнення України стати членом Альянсу.

 

Нагадаємо, НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.
 

 

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10 03 2018 13:42
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