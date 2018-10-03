НАТО надало Україні статус країни-аспіранта

НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.

Відповідні оновлення були зроблені на офіційному сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню організації.

"На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", - повідомляється в оновленій інформації розділу.

Статус країни-аспіранта означає, що країна офіційно задекларувала свій інтерес у приєднанні до Альянсу і отримує запрошення приєднатися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства та пов'язаних з ним реформ.

Раніше в НАТО відмовлялися визнавати на офіційному рівні поставлену Україною мету приєднатися до організації, а на сайті стверджувалося, що українська влада не заявляла формального прагнення до членства. Крім того, ускладнення відносин з Угорщиною ще більше ускладнило отримання статусу країни-аспіранта.



