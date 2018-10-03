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НАТО надало Україні статус країни-аспіранта

Рішення стало результатом переговорів Іванни Климпуш-Цинцадзе і Роуз Геттемюллер
НАТО офіційно визнало прагнення України отримати повноцінне членство в Альянсі і надало статус країни-аспіранта.
НАТО надало Україні статус країни-аспіранта Фото: zn.ua

Відповідні оновлення були зроблені на офіційному сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню організації.

"На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", - повідомляється в оновленій інформації розділу.

Статус країни-аспіранта означає, що країна офіційно задекларувала свій інтерес у приєднанні до Альянсу і отримує запрошення приєднатися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства та пов'язаних з ним реформ.

Раніше в НАТО відмовлялися визнавати на офіційному рівні поставлену Україною мету приєднатися до організації, а на сайті стверджувалося, що українська влада не заявляла формального прагнення до членства. Крім того, ускладнення відносин з Угорщиною ще більше ускладнило отримання статусу країни-аспіранта.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

Самі ж європейці розділені в своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.


 

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10 03 2018 11:14
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