НАТО надало Україні статус країни-аспіранта
Відповідні оновлення були зроблені на офіційному сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню організації.
"На даний момент чотири країни-партнера задекларували своє прагнення (aspirations) до членства в НАТО: Боснія і Герцеговина, Грузія, колишня югославська республіка Македонія, а також Україна", - повідомляється в оновленій інформації розділу.
Статус країни-аспіранта означає, що країна офіційно задекларувала свій інтерес у приєднанні до Альянсу і отримує запрошення приєднатися до Інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства та пов'язаних з ним реформ.
Раніше в НАТО відмовлялися визнавати на офіційному рівні поставлену Україною мету приєднатися до організації, а на сайті стверджувалося, що українська влада не заявляла формального прагнення до членства. Крім того, ускладнення відносин з Угорщиною ще більше ускладнило отримання статусу країни-аспіранта.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Петро Порошенко на своїй прес-конференції "Виклики – 2018" заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.
Самі ж європейці розділені в своєму ставленні до вступу України в Європейський союз. Підтримують інтеграцію України 48%, не підтримують - 52%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі