"Роснефть" має намір інвестувати в Німеччину 600 млн євро
Відповідну заяву зробив у четвер, 18 травня, керівник російського нафтового гіганта Ігор Сєчин під час прес-конференції з нагоди відкриття дочірнього підприємства "Роснефті" в Берліні, повідомляє DW.
"Сьогодні ми починаємо розвиток власного бізнесу в Німеччині в рамках нового дочірнього підприємства Rosneft Deutschland. Це пов'язано з можливостями організації прямих продажів нафтопродуктів німецьким споживачам, і це - один з наших перспективних проектів", - заявив Сєчин.
"Роснефть" вирішила створити в Німеччині дочірню фірму через зростання обсягів бізнесу в Німеччині. За останні сім років компанія, за словами Сєчина, поставила в Німеччину 132 мільйони тонн нафти на суму понад 75 млрд євро.
"Це - приблизно чверть всього обсягу споживання цього енергоносія в ФРН", додав Сєчин.
Крім того, "Роснефть" стала в Німеччині третім за потужністю гравцем на ринку перероби нафти. Концерн придбав більш як половина (54%) акцій нафтопереробного заводу РСК у Шведті, 24% - НПЗ MiRo в Карлсруе і чверть акцій НПЗ Bayernoil на півночі Баварії. Тепер "Роснефть" контролює понад 12% нафтопереробних потужностей Німеччини із загальним обсягом переробки 12,5 мільйона тонн на рік.
Компанія планує і подальші кроки на німецькому ринку. Це стосується перш за все прямих продажів нафтопродуктів німецьким споживачам.
Нагадаємо, що наприкінці березня 2017 року Європейський суд у Люксембурзі визнав санкції ЄС проти російської держкомпанії "Роснефть" обґрунтованими.
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